Presse: Vodafone kauft Liberty-Europa-Sparten für 18 Milliarden Euro

LONDON (awp international) - Die bereits seit längerem erwartete Übernahme der grössten Teile des europäischen Geschäfts von Liberty Global durch Vodafone ist laut einem Pressebericht in trockenen Tüchern. Der britische Telekom-Konkurrent legt dabei insgesamt rund 18 Milliarden Euro auf den Tisch, wie die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Damit würde die Summe etwas höher ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten