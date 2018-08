Presse: UBS verkauft digitalen Vermögensverwalter

Zürich (awp/awp/sda/reu) - Die Schweizer Grossbank UBS schliesst ihre digitale Vermögensverwaltungs-Plattform in Grossbritannien. Die geistigen Eigentumsrechte an SmartWealth verkaufe das Institut an die amerikanische SigFig, hiess es in einer Reuters am Mittwoch vorliegenden Mitteilung der Bank an die Mitarbeiter.

Eine Überprüfung habe ergeben, dass das kurzfristige Potential für die Anfang 2017 gestartete Plattform begrenzt sei. UBS ist bereits an SigFig beteiligt.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten