Presse: 'Südwest-Presse' zur Bundesliga

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse' zur Bundesliga:

"Die Klubs aus der Premier League sind den Vereinen vom europäischen Festland enteilt und derzeit das Maß der Dinge - vor allem für die Bundesligisten.



Womit wir bei Eintracht Frankfurt wären. Einem Klub, der zwar nicht ganz so viel Geld wie die Top-Vereine hat, dessen Führung aber eine klare Idee verfolgt, auf Europa setzt und damit als Vorbild für andere taugt. Die Hessen und ihre Fans haben die deutsche Fahne hochgehalten. Sie waren beteiligt an den begeisternden Halbfinal-Thrillern in den beiden Europapokal-Wettbewerben. Das Duell der Eintracht mit dem FC Chelsea, das tragische Aus nach Elfmeter-Krimi, hat schon jetzt seinen Platz in den Fußball-Geschichtsbüchern sicher."/ra/DP/he