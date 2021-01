Presse-Services zur ITB Berlin 2021: Was Medienvertreter auf der digitalen ITB Berlin NOW erwartet

Berlin (ots) - Online-Akkreditierung ab sofort möglich - Zugang zur Press & Media Lounge - Erstklassiger Content und tägliche News aus der TourismusindustrieDie ITB Berlin begrüßt auch in 2021 erneut tausende Journalisten und Blogger aus der ganzen Welt. In diesem Jahr wird es jedoch eine besondere Ausgabe der globalen Reisemesse geben - denn sie findet rein virtuell statt. Seien Sie dabei, wenn die weltweit führende Messe der globalen Reiseindustrie ihren digitalen Auftakt erlebt! Die Plattform ITB Berlin NOW - das führende Event der Tourismuswirtschaft für Reisetrends und -Business - liefert Ihnen nach den schwierigen Zeiten der Pandemie die zentrale Plattform, um Ihr perfektes Business-Match an einem Ort zu treffen. Auch virtuell vernetzt die Weltleitmesse die touristische Fachwelt. ITB Berlin NOW stellt Ihnen außerdem eine Vielzahl an Services zur Verfügung, um keine News und Networking-Möglichkeit zu verpassen.Online-AkkreditierungAb sofort können Sie sich hier (https://www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/)als Medienvertreter für ITB Berlin NOW 2021 akkreditieren. Bitte beachten Sie dabei unsere Akkreditierungsrichtlinien (https://www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/). Nach erfolgreicher Anmeldung und Prüfung Ihrer Daten, erhalten Sie ab Mitte Februar per E-Mail Ihre Zugangsdaten für die Plattform ITB Berlin NOW. Ab dann können Sie Ihr Profil in der Plattform pflegen und sich umschauen, bevor vom 9. - 12. März in den Live-Event-Modus gewechselt wird.Hinweis: Eine Akkreditierung ist bis einschließlich 12. März 2021 möglich. Der Zugang gilt vom Launch der Plattform im Februar 2021, über die offizielle Laufzeit von ITB Berlin NOW, sowie im Anschluss bis zum 31. Mai 2021.Die Akkreditierung berechtigt zum freien Zugang zur ITB Berlin NOW mit all ihren digitalen Angeboten, wie die Interaktion mit allen Ausstellern und Nutzern der ITB Berlin NOW, die Teilnahme am ITB Berlin NOW Kongress, Zugang zu Pressekonferenzen und Ausstellerpräsentationen, sowie Zugang zu den Cafés und dem News Bereich. Die ausgestellten Codes sind nicht übertragbar.ITB Berlin NOW ConventionDie parallel stattfindende ITB Berlin NOW Convention dreht sich um die Kernthemen der Branche. Der größte Think Tank der globalen Reiseindustrie steht 2021 unter dem Motto "Rethink, Regenerate, Restart - Tourism for a Better Normal" und sorgt somit für maßgebliche Orientierung in dieser herausfordernden Zeit.Neues digitales Medienzentrum: Der Presse & Media Bereich auf ITB Berlin NOW!Die zentrale Anlaufstelle für Medienvertreter auf ITB Berlin NOW 2021 ist der Presse & Media Bereich der Plattform. Der digitale Raum bietet Journalisten und Bloggern eine breite Palette an Informationsdiensten und Materialien: Pressemitteilungen, Social Media News, Newsroom, Fotos & Videos zur redaktionellen Verwendung, aktuelle Branchennachrichten und Chatmöglichkeit mit dem ITB Presse-Team sowie virtuelle Pressekonferenzen der Aussteller.Treffen Sie auf weitere Medienvertreter, erweitern Sie Ihr Netzwerk und kommen Sie mit neuen Gesprächspartnern in Kontakt. Die Press & Media Lounge ist 24 Stunden geöffnet.ITB Newsroom und ITB NewsAktuelle Branchennews und neuste Insights von ITB Berlin NOW 2021 finden Sie im ITB Newsroom unter newsroom.itb-berlin.de/de/news (http://newsroom.itb-berlin.de/de/news). Täglich neue Artikel und Interviews aus der Tourismus- und Reisebranche erwarten Sie hier (https://news.itb.com/).Save The Date: Pressetermine zur ITB Berlin NOW 2021Unter www.itb-berlin.de/Presse (http://www.itb-berlin.de/Presse) finden Sie ab Mitte Februar alle angemeldeten Pressetermine der ITB Berlin NOW. Die Termine werden im Laufe der Vorbereitungen zur Veranstaltung von den jeweiligen Ausstellern eingetragen und fortlaufend aktualisiert.Berlin Travel Festival - A Stream comes true!Das Berlin Travel Festival ist eine Partnerveranstaltung der ITB Berlin. Die neue digitale Plattform, ITB Berlin NOW, und das BTF // Digital ergänzen sich gezielt, da sie gesondert B2B- bzw. B2C Publikum ansprechen. Das Berlin Travel Festival // Digital (BTF // Digital) schafft vom 9. - 12. März 2021 von ca. 19 bis 21:30 Uhr eine Alternative zu den Reisedokumentationen von Streamingdiensten und Fernsehsendern. Das Online-Video-Magazin, spickt jeden Abend mit verschiedenen Formaten wie Essays, Interviews, Live-Vorträgen, Videodokumentationen, Reisefilmen sowie Panels und Expertengesprächen zu Reisethemen. Die vier Episoden widmen sich jeweils einem gesellschaftlichen Aspekt des Reisens: Safe Trips + Safe Places, Tiny Living + Slow Travel, Freedom + Adventure und Culture Trips.Der Zugang zum BTF // Digital und dem Streaming-Programm erfolgt ausschließlich über die Website des Berlin Travel Festival (https://berlintravelfestival.com/de/) (https://berlintravelfestival.com/de/) und ist frei zugänglich. Eine Anmeldung ist nicht nötig.Let's vernetz @ ITB BerlinÜber unsere Social Media Kanäle gibt es die aktuellsten News und den direkten Draht in unser Team. Vernetzen Sie sich schon jetzt mit uns auf unseren Kanälen. Werden Sie Fan der ITB Berlin auf Facebook (http://www.facebook.de/ITBBerlin) und folgen Sie uns auf Twitter (http://www.twitter.com/ITB_Berlin). Auf Instagram (https://www.instagram.com/itbberlin/) versorgen wir Sie mit eindrucksvollen Bildern und auf unserem YouTube Kanal (https://www.youtube.com/user/ITBBerlin) finden Sie zahlreiche Videos. ITB Berlin Netzwerke finden Sie zudem auf Xing (https://www.xing.com/communities/groups/itb-berlin-1073491) und LinkedIn (http://www.linkedin.com/groups/2715065/profile). Let's connect. #itbberlin und #ITBBerlinNOW.Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter presse-itb@messe-berlin.de (mailto:presse-itb@messe-berlin.de) zur Verfügung.Wir freuen uns Sie im März auf ITB Berlin NOW 2021 zu begrüßen und wünschen Ihnen ein eindrucksvolles Erlebnis.Presseteam der ITB Berlin NOW:Julia Sonnemann, PR Manager ITB BerlinClaudia Dallmer, PR Assistant ITB Berlinpresse-itb@messe-berlin.de (mailto:presse-itb@messe-berlin.de)Über die ITB Berlin und den ITB Berlin NOW KongressDie ITB Berlin 2021 findet von Dienstag bis Freitag, 9. bis 12. März, ausschließlich für Fachpublikum und rein digital statt. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Im Rahmen der virtuell stattfindenden ITB Berlin findet auch der ITB Berlin NOW Kongress, der größte Fachkongress der Branche, digital statt. Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecher Geschäftsbereichsleiter Corporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinJulia SonnemannPR ManagerinT +49 30 3038 2269F +49 30 3038 912269Julia.Sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell