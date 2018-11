Presse-Services zur ITB Berlin 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -Online-Akkreditierung ab sofort möglich - UmfangreicheInformationen und Services im modernen Medienzentrum - Save the Date:Pressetermine zur ITB Berlin 2019Zur ITB Berlin 2019 werden vom 6. bis 10. März 2019 rund 5.000Journalisten aus über 80 Ländern und circa 500 Blogger aus über 35Ländern erwartet. Die Messe Berlin stellt Ihnen als Journalist einenumfangreichen Service zur Verfügung, angefangen von derOnline-Akkreditierung über medienspezifisches Pressematerial bis hinzu einem technisch hochwertig ausgestatteten Pressezentrum im neuenDesign mit elektronischen Arbeitsplätzen für Journalisten.Online-AkkreditierungSie können sich ab sofort unterwww.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/ online akkreditieren. Bittebeachten Sie die Akkreditierungsrichtlinien. Nach erfolgreicherAnmeldung und Prüfung Ihrer Daten, erhalten Sie per E-Mail IhreITB-Presseakkreditierung als Pdf-Dokument zum Selbstausdrucken.Hinweis: Bitte nutzen Sie auf jeden Fall die Online-Akkreditierung,damit ersparen Sie sich längere Wartezeiten bei der Akkreditierungvor Ort.Akkreditierung während der MesseWährend der gesamten Laufzeit der ITB Berlin 2019 können sichMedienvertreter online akkreditieren. Nicht vorregistrierteJournalisten können sich zudem auf dem Messegelände mit denentsprechenden Unterlagen akkreditieren. Bitte planen SieBearbeitungs- und Wartezeiten ein.Bitte informieren Sie sich unterwww.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/ über die Möglichkeiten derVorort-Akkreditierung.Die Presse-Ausweise zur ITB Berlin 2019 gelten vom 5. bis 10. März2019 jeweils ab 8.30 Uhr bis Messeschluss und berechtigen zum freienZugang zur ITB Berlin und zum ITB Berlin Kongress. Die ausgestelltenPresse-Ausweise sind nicht übertragbar und nur in Verbindung mit demPersonalausweis gültig. Viele Aussteller betreuen Fachbesucher undMedienvertreter zusätzlich in speziellen Bereichen, für die einegesonderte Registrierung bei dem jeweiligen Aussteller notwendig seinkann.Save the Date: die Pressetermine zur ITB Berlin 2019 auf einenBlickPressekonferenz zu den Highlights am Privatbesucher-Wochenende derITB Berlinam Mittwoch, 20. Februar 2019.Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.Eröffnungspressekonferenz der ITB Berlin 2019am Dienstag, 5. März 2019, 10 Uhr.Palais am Funkturm, Hammarskjöldplatz, Berlin.Eröffnungsrundgang der ITB Berlin am Mittwoch, 6. März 2019.Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.Unter www.itb-berlin.de/Presse finden Sie zeitnah alle gemeldetenPressetermine zur ITB Berlin. Die Termine werden laufendaktualisiert.Medienzentrum der ITB BerlinDie zentrale Anlaufstelle für Journalisten auf der ITB Berlin istdas Medienzentrum. Die ITB Berlin bietet Ihnen besteArbeitsbedingungen und eine breite Palette an Informationsdienstenund Materialien. Nächstgelegene Eingänge für den Zugang zumMedienzentrum sind der Haupteingang Süd und der CityCube:Geländeplan - www.itb-berlin.de/Besucher/Messegelaende/.Das moderne Medienzentrum in der Halle 6.3. ist vom 5. bis 10.März 2019 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Hier finden Sie unteranderem:- das Presseteam der ITB Berlin,- das Pressematerial der Veranstalter,- rund 200 Journalistenarbeitsplätze,- ein Lounge-Bereich mit angegliederter Pressebar,- aktuelle Informationen und Terminhinweise,- kostenfreies WLAN sowie Arbeitsplätze mit LAN-Anschlüssen,- Redaktionsbüros,- eine Garderobe (bei Vorlage der Presseakkreditierung).In der Halle 5.3 finden Sie vom 6. bis 9. März 2019, 9 bis 18 Uhr,unter anderem:- einen Pressekonferenzraum,- die Pressefächer der Aussteller,- PR-Agenturen,- sowie eine zusätzliche Garderobe.Hinweis: Am 10. März bleibt die Halle 5.3 geschlossen. Bittenutzen Sie die Garderobe in Halle 6.3 oder die kostenpflichtigenGarderoben an den Eingängen.Bitte beachten Sie, dass aufgrund höher Sicherheitsvorkehrungen imMedienzentrum der ITB Berlin keine Schließfächer zur Verfügung stehenwerden. Nutzen Sie bitte auch die kostenpflichtigen Garderoben an denEingängen.ITB Newsroom und aktuelles PressematerialAktuelle News rund um die ITB Berlin finden Sie online im ITBNewsroom unter http://newsroom.itb-berlin.de. AktuellePressemeldungen und Pressefotos zur redaktionellen Verwendung stehenIhnen unter www.itb-berlin.de/Presse zur Verfügung.Virtual Market Place® der ITB Berlin Im Virtual Market Place®unter www.virtualmarket.itb-berlin.de können ganzjährig Informationenzu Ausstellern abgerufen werden. Hier finden Sie Informationen zuFirmenprofilen, Produkten und Presseansprechpartnern. AlsMedienvertreter können Sie online:- Aussteller und Produkte recherchieren - auch nach Themen oderHallen- Termine mit Ausstellern über die Plattform vereinbaren undweitere Informationen anfordernEinfahrtgenehmigungen:Für Fahrzeuge von Hörfunk- und Fernsehsendern, die für dieBerichterstattung notwendig sind, werden auf AnfrageEinfahrtgenehmigungen erteilt.Kontakt: ITB-Logistics@messe-berlin.deFür Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung.Wir freuen uns Sie Anfang März 2019 auf der ITB Berlin begrüßen zudürfen.Das Presseteam der ITB BerlinAnsprechpartner:Julia Sonnemann, PR Manager ITB BerlinT: 030 3038 2269, M: sonnemann@messe-berlin.deMirjam Priemer, PR Assistant ITB BerlinT: 030 3038 2268, M: priemer@messe-berlin.deÜber die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269sonnemann@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell