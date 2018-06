Presse: Schwedischer Pensionsfonds dient Vonovia Anteile an Victoria Park an

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BOCHUM/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bei seinem Gebot für das schwedische Immobilienunternehmen Victoria Park ist Vonovia laut einem Pressebericht einen Schritt weiter.



Der staatliche schwedische Pensionsfonds AP4 nehme die Offerte an und diene dem Dax-Konzern seine Stimmrechte im Umfang von knapp drei Prozent an, wie die Zeitung "Dagens Industri" am Freitag berichtet. Eine Vonovia-Sprecherin wollte den Bericht auf Anfrage von dpa-AFX nicht kommentieren.

Der deutsche Wohnungskonzern aus Bochum treibt derzeit seine Expansion ins Ausland voran und will das schwedische Unternehmen für knapp 9,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 900 Mio Euro) übernehmen. Der schwedische Branchennachbar Victoria Park besitzt rund 14 000 Wohnungen in Schwedens Hauptstadt Stockholm sowie in Malmö und Göteborg. Zuvor war der US-Finanzinvestor Starwood Capital bei den Schweden mit seiner rund 8,7 Milliarden Kronen schweren Übernahmeofferte abgeblitzt.

Das Angebot der Bochumer läuft noch bis zum 18. Juni. Die Übernahme ist dann erfolgreich, wenn Vonovia mehr als 50 Prozent der Stimmrechte einsammeln kann. Die Bochumer hatten sich bereits bei Bekanntgabe des Angebots gut 37 Prozent der Stimmrechte "unwiderruflich" gesichert.

Kommt Vonovia mit seinem Angebot zum Zug, muss sich das Unternehmen bei Victoria Park aber auf einen gewichtigen Mitaktionär einstellen: Starwood Capital hält inzwischen selbst 24,4 Prozent des Aktienkapitals und 32,1 Prozent der Stimmrechte. Vonovia wies in einer Stellungnahme von Donnerstag bereits darauf hin, dass es mit dem Investor keine Vereinbarung zur künftigen Lenkung bei Victoria Park gebe./tav/fba