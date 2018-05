Presse: Saint Gobain gibt Kampf um Kontrolle bei Sika auf

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Zürich (awp) - Der seit Dezember 2014 schwelende Streit um die Kontrolle der Stimmenmehrheit bei Sika scheint sich dem Ende zu nähern. Saint Gobain gibt einem Bericht der Financial Times zufolge den Kampf um die Kontrolle bei Sika auf. In einer mehrstufigen Transaktion erhalte der französische Baustoffkonzern im Gegenzug eine finanzielle Entschädigung, schreibt die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Kreise.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten