Presse: SIG Combibloc könnte im Herbst an die SIX kommen – Wert bis 4,5 Mrd EUR

London (awp) - Bereits bahnt sich hierzulande offenbar ein weiterer Börsengang an: Der Verpackungskonzern SIG Combibloc plane eine Rückkehr an die Schweizer Börse, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag mit Bezug auf Insider. Bei dem für den Herbst vorgesehenen Börsengang könnte das Schweizer Unternehmen demnach auf einen Wert von rund 4,5 Mrd EUR kommen. Unter anderem sei die Bank Rothschild als ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten