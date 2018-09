Presse: Raiffeisen will Kandidaten für VR-Präsidium morgen bekannt geben

St. Gallen (awp) - Nach den zahlreichen Abgängen an der Spitze will die Raiffeisen-Gruppe den neuen Kandidaten für das Verwaltungsratspräsidium laut einem Bericht des "Tages-Anzeigers" offenbar am (morgigen) Freitag bekannt geben. Die Ankündigung solle "dem Vernehmen nach" nach Börsenschluss erfolgen, schrieb die Zeitung am Donnerstag. Die Bank äussere sich nicht dazu.

Im März hatte Verwaltungsratspräsident Johannes Rüegg-Stürm wegen der Affäre um das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten