Presse: Pierin Vincenz aus Untersuchungshaft entlassen

Zürich (awp) - Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz wurde am Dienstag aus der Untersuchungshaft entlassen. Nach 106 Tagen sei Vincenz wieder auf freiem Fuss, berichtet der "Blick" am Mittwoch. Derzeit erhole sich der Bank-Manager an einem geheimen Ort, heisst es in dem Bericht weiter.

Der ehemalige Raiffeisenchef war Ende Februar verhaftet worden. Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Vincenz wegen möglicher ungetreuer Geschäftsbesorgung.

