Presse: Novartis plant Stellenabbau in Basel und Aargau

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Novartis will gerüchteweise in Basel und am Produktionsstandort in Stein im aargauischen Fricktal Stellen abbauen. Die schreibt die "Aargauer Zeitung" am Donnerstag mit Verweis auf "mehrere voneinander unabhängige Quellen". Der Abbau solle demnach in den nächsten Tagen angekündigt werden.

Gegenüber der Zeitung wollte Novartis keine Stellung nehmen, weil Gerüchte generell nicht kommentiert würden.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten