Presse: Neuer Mega-Flughafen in Istanbul öffnet mit Verspätung

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der neue Mega-Flughafen in Istanbul wird mit Verspätung an den Start gehen.



Er werde nach wie vor am 29. Oktober feierlich eröffnet, aber der Umzug werde stufenweise erfolgen, sagte ein Berater des Transportministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul. Alle Fluggesellschaften würden noch eine Zeit lang auch von den beiden bisherigen Flughäfen Atatürk und Sabiha Göcen aus starten und landen.

Wie viele Flüge ab dem Eröffnungstag schon vom neuen Airport fliegen, ließ er offen. Das "Handelsblatt" hatte zuvor berichtet, der Umzug der Flugzeuge an den neuen Flughafen solle erst Ende Dezember erfolgen. Die Zeitung bezog sich auf einen Brief der staatlichen Flughafenaufsicht DHMI an die am neuen Flughafen tätigen Firmen.

Die türkische Zeitung "Habertürk" hatte am Donnerstag einen Brief von DHMI-Generaldirektorin Funda Ocak veröffentlicht. Ob es sich um dasselbe Schreiben handelt, blieb zunächst unklar. Darin ist ebenfalls von einem Umzug am 30. und 31. Dezember die Rede. Zudem hieß es, dass bei einem Treffen am Freitag erneut über Planung und Etappen des Umzugs beraten werden sollte. Es seien weitere Tests nötig. Außerdem müsse Personal, das derzeit am alten Flughafen beschäftigt sei, am neuen noch eingewiesen werden.

Gerüchte, dass der Flughafen später eröffnen könnte, gibt es schon seit längerem. Zuletzt waren sie zur Sprache gekommen, nachdem die türkische Polizei Mitte September mehr als 500 Bauarbeiter festnehmen ließ. Die hatten wegen der schlechten Arbeitsbedingungen und des massiven Zeitdrucks auf der Großbaustelle gestreikt. Die erste Etappe des Prestigeprojekts von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sollte in weniger als vier Jahren aus dem Boden gestampft werden.

Der neue Flughafen soll nach vollständiger Fertigstellung 200 Millionen Reisende pro Jahr abfertigen können. In der ersten Phase sollen es rund 90 Millionen Reisende pro Jahr sein./lsy/DP/she