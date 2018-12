Presse: Macron muss auf Steuererhöhung verzichten

PARIS (dpa-AFX) - Nach den schweren Krawallen in Paris und anderen Orten in Frankreich am vergangenen Samstag schreibt die konservative Tageszeitung "Le Figaro" (Paris) am Montag:

"Nach diesem nationalen Desaster kann die Priorität der Prioritäten natürlich nur die Wiederherstellung der republikanischen Ordnung sein.



(...) Es muss unterdessen vor allem verhindert werden, dass sich diese bürgerkriegsähnlichen Szenen an diesem Samstag wiederholen. (...)

Jeder weiß es, die Offenkundigkeit fällt ins Auge: (Staatschef) Emmanuel Macron muss dringend die Steuererhöhungen - das Wort ist nicht so wichtig - verschieben, aussetzen (oder) rückgängig machen. (Sie) haben das Pulver entzündet. (...) Man muss jetzt schnell vorankommen: Je mehr Zeit vergeht, desto höher ist der Preis, der für die Wiederherstellung der Ruhe zu zahlen ist."/cb/DP/she