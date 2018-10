Presse: Italien will nach EU-Kritik Haushaltsziele etwas senken

ROM (dpa-AFX) - Italiens Regierung lenkt laut Medienberichten nach dem Wirbel um ihre Haushaltsplanung zu einem gewissen Grad ein.



Man werde zwar weiterhin für kommendes Jahr ein Defizit bei den Staatsfinanzen von 2,4 Prozent anpeilen, nachdem die Vorgängerregierung nur 0,8 Prozent anvisiert hatte, berichtete die italienische Zeitung Corriere della Sera am Mittwoch mit Bezug auf ein Kabinettstreffen. Für 2020 und 2021 werde man den Zielwert aber auf 2,2 beziehungsweise 2,0 Prozent reduzieren. Die Zeitung la Repubblica berichtete über ähnliche Pläne.

Zuletzt hatte die Regierungskoalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega auch für 2020 und 2021 ein Minus von 2,4 Prozent angepeilt. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft des gemeinsamen Währungsgebiets und ist EU-Regeln zufolge angesichts seines gewaltigen Schuldenbergs in Höhe von 2,3 Billionen Euro dazu verpflichtet, langfristig seine Schulden zu reduzieren. Aus Brüssel gab es daher zuletzt deutliche Kritik an den Haushaltsplänen.

Zudem reagierten die Anleger an den Finanzmärkten verunsichert, was zuletzt noch durch eurokritische Bemerkungen des Lega-Wirtschaftsexperten Claudio Borghi verstärkt wurde. Der Euro fiel am Dienstag im Verhältnis zum US-Dollar auf den tiefsten Wert seit sechs Wochen und die Rendite auf zehnjährige italienische Staatspapiere stieg auf den höchsten Stand seit vier Jahren./tos/jha/