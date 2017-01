Presse: Generali-Verwaltungsrat berät über Intesa-Vorstoß und Finanzressort

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

MAILAND (dpa-AFX) - Der Verwaltungsrat des umworbenen italienischen Versicherers Generali berät einem Pressebericht zufolge in Kürze über den Vorstoß der Bank Intesa Sanpaolo .



Das Gremium werde am heutigen Mittwoch zusammenkommen, berichtete die Zeitung "Il Sole 24 Ore" in ihrer aktuellen Ausgabe. Dabei werde auch das Thema Intesa diskutiert.

Die Bank hatte am Vortag Marktgerüchte bestätigt, wonach sie eine Fusion mit Generali in Betracht ziehe. Das Management von Intesa werde jede Möglichkeit prüfen, seine Wettbewerbssituation zu verbessern, hieß es in einer Mitteilung. Zu den Optionen zähle auch eine mögliche Kombination mit Generali.

Die Zeitung "Il Messaggero" berichtete parallel, dass auf dem Treffen auch über die Besetzung des Finanzressorts im Vorstand beraten wird. So könne Luigi Lubelli neuer Finanzchef werden und Alberto Minali ablösen.