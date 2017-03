Presse: Fillon warnt Partei vor 'Gift der Spaltung'

PARIS (dpa-AFX) - Der angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat seine Partei nach Informationen der Zeitung "Le Monde" aufgerufen, sich hinter ihn zu stellen.



"Es ist jetzt Zeit, dass jeder sich fängt und zur Vernunft kommt", sagte Fillon nach Angaben des Blatts am Montag bei einem Treffen des politischen Komitees der konservativen Republikaner. Das Treffen war angesetzt worden, um über die schwierige Lage von Fillons Kandidatur zu sprechen - zahlreiche Politiker aus seiner eigenen Partei hatten in den vergangenen Tagen seinen Rücktritt gefordert.

Fillon warnte dem Bericht zufolge vor dem "Gift der Spaltung". "Wir haben zu viel Zeit mit sinnlosen Diskussionen verloren, haben der extremen Rechten und den Kandidaten der Linken freies Feld gelassen, die sich die Hände reiben."

Der lange als möglicher Ersatzkandidat gehandelte frühere Premierminister Alain Juppé hatte eine Bewerbung am Montag ausgeschlossen. Fillons Wahlkampf wird seit Wochen vom Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau belastet. Er hatte am Sonntag Zehntausende Anhänger zu einer Demonstration in Paris versammelt und betont, dass er sich nicht zurückziehen werde. Der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl ist am 23. April./sku/DP/stb