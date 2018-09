Presse-Einladung zur Verleihung des WDR Kinderrechtepreises

Köln (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,zum zwölften Mal wird in diesem Jahr der "WDR-Kinderrechtepreis"vergeben: an Erwachsene und Kinder, Gruppen, Organisationen sowieInstitutionen aus Nordrhein-Westfalen, die sich vorbildlich undnachhaltig für Kinderrechte einsetzen. Wir laden Sie herzlich zurVerleihung ein:Sonntag, 23. September 2018Kleiner Sendesaal, WDR Funkhaus am Wallrafplatz in Köln Beginn:11.00 Uhr / Fototermin: 10.30 UhrAusgezeichnet werden: Die Teilnehmer des Bonner Musicalprojekts"Generation Z - kann doch was!" (1. Preis, dotiert mit 2.500 EUR).Laudator ist der Schauspieler Jan-Gregor Kremp. Die Klasse 8b derFriedrich-Albert-Lange-Schule in Solingen (2. Preis, 2.000 Euro) fürihre Patenschaft für das Kinderhospiz in Burgholz. Laudator istNRW-Staatssekretär Nathanael Liminski. Die evangelische JugendhilfeMenden (3. Preis, 1.000 EUR) für ihre Kinderfortbildungen. Laudatorist KiKa-Moderator André Gatzke. Mit einem nicht dotiertenSonderpreis wird die Duisburger Initiative "Aufrichten - einKreativprojekt für geflüchtete Kinder und Jugendliche" geehrt.Laudatorin ist UNICEF-Vorstandsmitglied Daniela Schadt (ehem.UNICEF-Schirmherrin). Durch die Veranstaltung führt WDR 5KiRaKa-Moderator Johannes Döbbelt. Grußworte haltenWDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber und NRW-Staatssekretär NathanaelLiminski.Hinweis für Fotografen: Vor der Veranstaltung besteht ab ca. 10.30Uhr die Möglichkeit, die Preisträger mit den Laudatoren undLaudatorinnen, WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber und ModeratorJohannes Döbbelt zu fotografieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür,dass während der Veranstaltung nicht fotografiert werden darf.Teilen Sie uns bitte bis zum 19. September via Mail(ulrike.toprak@topkom.net) mit, ob wir mit Ihnen rechnen können. BeiInterviewwünschen und weiteren Fragen wenden Sie sich bitte ebenfallsan Ulrike Toprak (Agentur topkom), Tel. 0221-8000 17 80, E-Mail:ulrike.toprak@topkom.net.Mit besten GrüßenIngrid Schmitz WDR-UnternehmenssprecherinPressekontakt:WDR Presse und InformationStefanie SchneckTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell