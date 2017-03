München (ots) - Werden in Zukunft Roboter unsere Arbeits- undHandelswelt bereichern? Geschäfte, in denen Roboter Kunden begrüßenoder Supermärkte ohne Kassenpersonal: Die digitale Revolution hat denHandel voll erfasst. Der traditionelle Handel muss digital aufrüsten,um den Geschäftsmodellen der Online-Welt Paroli zu bieten.Ferngesteuerte Verkäufer und polyglotte Roboter sollen denKonsumenten bieten, was der Online-Handel nicht kann: ein Erlebniszum Anfassen und Staunen - und so die Leute wieder zurück in diestationären Läden locken.Seit den 1990er-Jahren entwickelt das Fraunhofer-Institut fürProduktionstechnik und Automatisierung IPA innovative Serviceroboterz. B. in den Bereichen Haushalt, Hotel, Pflegeheim oder Krankenhaus.Jetzt haben die Forscher ein neues Modell des universellen Helfersspeziell für den stationären Handel entwickelt. Eingesetzt wird derRoboter namens Paul seit Ende Oktober 2016 im Saturn-MarktIngolstadt. Welche Erfahrungen Media-Saturn mit digitalenInnovationen am Point of Sale macht und was Roboter in SachenKundenberatung leisten können, erfahren Sie auf der Internet WorldMesse.Thema: Digitalisierung am Point of Sale: Verkaufen mit Robotern &CoExperten:- Dr. Ulrich Reiser, Leiter des Projekts Care-O-bot amFraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, IPA,Mitgründer und Geschäftsführer, Fraunhofer-Ausgründung Unity Robotics- Martin Wild, Chief Digital Officer (CDO), Media-Saturn-HoldingGmbHTermin:Mittwoch, 8. März 2017, 10.40 UhrOrt:Trend Arena, Internet World Messe, Halle A6, Messegelände MünchenAnmeldung:Journalisten sind herzlich dazu eingeladen, Paul im Anschluss anden Expertenvortrag in einem persönlichen Gespräch zu treffen. DieTeilnehmerzahl dazu ist begrenzt. Akkreditierungen und Anmeldungenbitte bis Montag, den 6. März 2017 um 12 Uhr, per E-Mail anvera.vaubel@vaubel.deÜber die Internet WorldDie Internet World ist Europas führende E-Commerce Messe undfindet am 7. und 8. März 2017 auf dem Münchener Messegelände statt.Dort präsentieren sich über 400 Aussteller und Sponsoren in zweiMessehallen auf 22.000 Quadratmetern. Die Veranstalter erwarten16.000 Besucher aus mehr als 45 Ländern. Der Besuch der Messe istnach Vorabregistrierung kostenfrei. Tickets unterhttp://tickets.internetworld-messe.de/Bei Rückfragen:Vera VaubelTel.: +49 (89) 98103987E-mail: medienberatung@vaubel.deAndreas KasperTel.: +49 (89) 74117-207E-mail: andreas.kasper@nmg.deOriginal-Content von: Internet World Messe, übermittelt durch news aktuell