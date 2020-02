Presse-Einladung zum LGBT+ Media Brunch / Mittwoch, 4. März 2020, 11 bis 12.30 Uhr / City Cube Berlin, Raum M6, Ebene 3

Berlin (ots) - Mit dem Segment LGBT+ Travel ist die ITB Berlin Vordenker undpräsentiert heute weltweit das größte Angebot auf einer Reisemesse. Daherrichtet die ITB Berlin auch in diesem Jahr wieder den traditionellen LGBT+ MediaBrunch aus, zu dem wir Sie herzlich einladen. Medienvertreter und Blogger könnenin entspannter Atmosphäre mit Destinationen und spezifischen Produktanbieternzusammenkommen, um aktuelle Trends und Neuigkeiten zu LGBT+ Themen zu erörtern.LGBT+ Media BrunchMittwoch, 4. März 2020, 11 bis 12.30 UhrCity Cube Berlin, Raum M6, Ebene 3Der LGBT+ Media Brunch wird präsentiert von:Italienisches Fremdenverkehrsamt - ENIT: www.italia.itWeitere Aussteller sind unter anderem:Argentina, Barcelona Tourism, CSD Berlin, Ella Travel, Gay Travel Nepal, IbizaTourism, Illinois Office of Tourism, Choose Chicago, Liberty InternationalPrague, Proudly Portugal, The Florida Keys & Key West, US Travel Association,Visit Brussels, Visit MaltaAnmeldung unter www.bit.ly/37gGt4YOrganisatorischer Hinweis:Wenn Sie noch keine Akkreditierung vorweisen können, werden Sie gebeten, sich aneinem Counter im Eingangsbereich CityCube zu registrieren. Nach Vorlage einerVisitenkarte oder eines Ausweisdokumentes erhalten sie Ihr Ticket. Damit könnenSie den LGBT+ Media Brunch im CityCube, Raum 6, besuchen.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China / ITB India:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4517809OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell