Frankfurt/Main (ots) -Am 18. November findet in Berlin das IVA-Zukunftsforum 2021 statt. Die Gäste erwarten Keynotes von Sascha Lobo und Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel und dazu Talk- und Fragerunden, Start-up-Pitches und ein Science-Slam. Dabei wird die Frage nach der Zukunft der Land- und Ernährungswirtschaft nicht nur aus Branchenperspektive, sondern auch aus Sicht der nächsten Generationen beleuchtet.Dazu lädt der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) herzlich ein.An der Veranstaltung kann entweder vor Ort im Humboldt-Carré teilgenommen oder der Livestream unter https://zukunftsforum.iva.de (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzukunftsforum.iva.de%2F&data=04%7C01%7C%7Ced1f5200658942ff36fc08d99e04e281%7Cc7333dd826f044b4a568dd39525e5879%7C0%7C0%7C637714566077578567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YlxBb%2BVgubh56ljiWg1c8o8k6a7t%2FNyz5PTaPMZZW7E%3D&reserved=0) verfolgt werden. Bei einer Entscheidung für die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung in Berlin wird mit Blick auf die Corona-Bestimmungen freundlich um eine Anmeldung unter https://bit.ly/3vKPXDn (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3vKPXDn&data=04%7C01%7C%7Ced1f5200658942ff36fc08d99e04e281%7Cc7333dd826f044b4a568dd39525e5879%7C0%7C0%7C637714566077588524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jaZszPotfI3ktHugV0kLPMQ%2BpSl9G%2BjXOYTYyqBXHEQ%3D&reserved=0) bis spätestens 15. November 2021 gebeten.Am Veranstaltungsort gelten die 3G-Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet).Das ausführliche Programm der Veranstaltung: https://bit.ly/2ZPWLnhDer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 53 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell