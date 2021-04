Berlin (ots) - Presse-Einladung: Per Livestream werden die Wirtschaftsdaten der Apotheken für das Jahr 2020 vorgestellt und eingeordnet. Aber wir wollen den Blick nicht nur zurück, sondern auch nach vorne richten und uns den Zukunftsperspektiven für Apotheken zuwenden. Wir freuen uns, Sie am 5. Mai begrüßen zu können.PROGRAMM10:00 Uhr | Begrüßung und Politischer LageberichtThomas Dittrich, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV)10:20 Uhr | ApothekenwirtschaftsberichtClaudia Korf, Geschäftsführerin Ökonomie der ABDADr. Eckart Bauer, Abteilungsleiter Wirtschaft und Soziales der ABDA11:15 Uhr | Zukunftsperspektiven für ApothekenProf. Dr. David Matusiewicz, Professor für Medizinmanagement an der FOM Hochschule und Gründer der Digital Health Academy12:00 Uhr | Diskussion13:00 Uhr | Ende der VeranstaltungModeration: Dr. Reiner Kern, Leiter Kommunikation der ABDALive auf Facebook: https://www.facebook.com/abdaberlinLive auf YouTube: https://youtu.be/Uk4zyeRdlucEine Anmeldung ist für die Veranstaltung nicht erforderlich.Pressekontakt:Stabsstelle Kommunikation, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Stellv. Pressesprecher, 030 4000 4137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell