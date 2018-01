München (ots) - Zukunftsdialog "Wetter-Extreme - sind wirhilflos?" in München:- Extrem-Wetter-Wissenschaft, POTSDAM-INSTITUT fürKLIMAFOLGENFORSCHUNG, Prof. Rahmstorf- Extrem-Wetter als Risikofaktor, MUNICH RE, Dr. Faust- Digitale Lösungen für die Wasserwirtschaft, SIEMENS, Dr. Lade- Wie wir Städte resilient gestalten können, RABOLL, Hr. Hauber- WANN: 23. Januar 2018 (Dienstag), 13:00-14:30 Uhr- WO: IFAT Weltleitmesse Umwelt-Technologie, Messe MünchenStürme, Starkregen, Dürren: Was sich in den Prognosen dermeteorologischen Institute seit Jahren ankündigt hat, ist im Lebender Menschen mit Wetter-Extremen angekommen. In der deutschenHauptstadt zeigen sich Wasserkaskaden auf den U-Bahn-Treppen, dieOrkane KYRILL, EMMA und AXEL führen zum Ausnahmezustand. Kurz: Wettermacht Schlagzeilen.Mit dem IFAT Zukunftsdialog "Wetterextreme - sind wir hilflos?"erörtern unsere Panel-Experten die Chancen und Risiken: Was kannUmwelttechnologie heute schon leisten, um Stürmen, Starkregen oderDürren etwas entgegenzusetzen? Wie sehen die Strategien für dieZukunft aus?Interessierte Journalisten lädt die Weltleitmesse fürUmwelttechnologie IFAT zum Zukunftsdialog nach München ein:Wann: Dienstag, 23. Januar 2018, 13:00-14:30 UhrWo: ICM - Internationales Congress Center MünchenAm Messesee 2, 81829 MünchenPanel-Experten:- Der Klimaforscher: Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Potsdam- Institutfür Klimafolgenforschung- Der Risikoforscher: Dr. Eberhard Faust, Munich Re- Der Technologieexperte: Dr. Markus Lade, Siemens- Der Landschaftsarchitekt: Gerhard Hauber, Ramboll StudioDreiseitl- Die Moderatorin: Maxine Mawhinney, Journalistin, ehem. BBC NewsDie Podiumsdiskussion findet im Rahmen des IFAT Mediendialogsstatt - dem Vorab-Presseevent zur IFAT 2018.Ihre kostenfreie Anmeldung zum IFAT Zukunftsdialog richten Siebitte an Bianca Gruber:MESSE MÜNCHEN GMBHBianca GruberMessegelände81823 München Deutschland/GermanyTel. +49 89 949-21502Fax +49 89 949 97-21502bianca.gruber@messe-muenchen.dePressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: IFAT Weltleitmesse Umwelt-Technologie, übermittelt durch news aktuell