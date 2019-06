Presse-Einladung: Unternehmen gegen Diskriminierung HIV-positiver Menschen im Arbeitsleben

Hamburg (ots) - PK und Bildtermin am 12.6.2019, 11 Uhr in HamburgMit einer gemeinsamen Deklaration wenden sich in der kommendenWoche mehr als 50 namhafte Unternehmen und Organisationen gegenDiskriminierung von Menschen mit HIV im Arbeitsleben.Am Vortag des Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongresses (DÖAK) inHamburg machen sie auf Initiative der Deutschen Aidshilfe in derHansestadt deutlich: Bei uns werden HIV-positive Kolleg_innen mitRespekt und Selbstverständlichkeit behandelt.Menschen mit HIV können heute bei rechtzeitiger Diagnose undBehandlung leben und arbeiten wie alle anderen Menschen. Sie müssenjedoch noch immer mit Diskriminierung und Vorurteilen rechnen.Die unterzeichnenden Arbeitgeber_innen setzen sich aktiv für eindiskriminierungsfreies Miteinander im Sinne gelebter Diversity ein.Anlässlich der Erstunterzeichnung der Deklaration laden wir Sieein zurPressekonferenz mit Bildterminam 12.6.2019, 11 Uhrim Reichshof Hamburg - Curio Collection by HiltonKirchenallee 34-3620099 HamburgIhre Gesprächspartner:- Winfried Holz (Vorstand Deutsche Aidshilfe)- Prof. Dr. Hans-Jürgen Stellbrink (DÖAK-Kongresspräsident, ICHHamburg)- Dr. Melanie Leonhard (Senatorin für Arbeit, Soziales, Familieund Integration der Stadt Hamburg)- Dr. Ernesto Marinelli (Senior Vice President und Head of HR beiSAP)- Jörg Beißel (offen HIV-positiv, Senior Facility Specialist beiSAP)- Norbert Janzen (Geschäftsführer IBM Deutschland,Personalverantwortlicher für Deutschland Österreich und dieSchweiz)- Axel Wedler (offen HIV-positiv, Senior Manager bei IBM)Darüber hinaus werden an der Unterzeichnung teilnehmen undansprechbar sein:- Jörg Bodanowitz (Leiter Stabsbereich UnternehmenskommunikationDAK)- Heike Drees und Uwe Brohl-Zubert (ParitätischerWohlfahrtsverband Berlin)- Anja Hormann (Diversity-Referentin bei Bosch)- Dr. Dirk Jakobs (Leiter Global Diversity Office bei Daimler)- Marina Klein (HR-Direktorin Accenture)- Peter Pfannes (Managing Director bei Accenture)- Sabine Rossbach (Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Hamburg)- Mathias Schreiber (Senior Manager bei PwC)- Volker Steuer (Global Head of HR Infrastructure, Deutsche Bank)Erstunterzeichnende Unternehmen und Organisationen:Accenture - Aperto - Agentur für Arbeit Hamburg - ArbeitskreisJugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e.V. - ArchitekturbüroSilke Anna Linnemann - Behörde für Arbeit, Soziales, Familie undIntegration Hamburg - Bochum - Bosch - Caritas Berlin - Daimler -DAK-Gesundheit - Deutsche Bahn - Deutsche Bank - Deutsche Druck undVerlagsgesellschaft - Deutsche Eiche / Joseph Sattler GmbH - Dortmund- DRK Kreisverband Wolfenbüttel - DRK-Landesverband Hamburg -DRK-Landesverband Niedersachsen - Drogenhilfe Schwaben - Elsevier -Flughafen Dortmund - Gasteig München GmbH - Fürth - GEW NRW - GSK -GLS Bank - IBM - IMAGE Ident GmbH - IT-Lorenz - Kare Design - LyraApotheke - Münchener Kammerorchester - Norddeutscher Rundfunk (NDR) -Der Paritätische Berlin - Der Paritätische Gesamtverband - DerParitätische Hamburg - PwC - Reichshof Hamburg Curio Collection byHilton - RSG Group (u.a. McFIT) - SAP - Schön Klinik Bad Bramstedt -Techniker Krankenkasse - Mannheim - Megaherz GmbH Film und Fernsehen- München - Nürnberg - Die Piratenpartei - Staatstheater amGärtnerplatz, München - Stadtreklame Nürnberg - Tech Data - Vivantes- zahlreiche Aidshilfe-Organisationen (Stand: 4.6.2019)Wir freuen uns über Ihre Anmeldung an presse@dah.aidshilfe.de. ImAnschluss an die Pressekonferenz findet eine Veranstaltung für undmit Vertreter_innen von Unternehmen und Organisationen zu den ThemenHIV im Arbeitsleben, Antidiskriminerungsarbeit und Diversity statt.Das Programm finden Sie hier: http://ots.de/BLjJm8Sie sind auch bei dieser Veranstaltung herzlich willkommen.Anmelden können Sie sich hier: https://bit.ly/2XaATNtFür Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Deutsche AidshilfeHolger Wicht, PressesprecherTel. (030) 69 00 87 - 16presse@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell