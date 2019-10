Presse-Einladung/Terminhinweis (9./10.11.) / NABU-Bundesvertreterversammlung und Neuwahl des Präsidiums

Berlin (ots) - Am 9. und 10. November treffen sich in Berlin fast 260 Delegierteaus dem gesamten Bundesgebiet zur jährlichen NABU-Bundesvertreterversammlung(BVV). Neben aktuellen umweltpolitischen Themen steht die alle vier Jahrestattfindende Wahl des Präsidiums auf dem Programm. NABU-Präsident OlafTschimpke wird nach 16 Jahren an der Verbandsspitze nicht erneut für das Amtkandidieren.Den Delegierten liegt unter anderem eine Resolution zur Arten- und Klimakrisevor. Darin werden die politischen Entscheiderinnen und Entscheider in Bund,Ländern und der EU aufgefordert, Artensterben und Erdüberhitzung entschlossen zubekämpfen. Auch soll über ein Grundsatzprogramm zum Planen und Bauen inDeutschland beraten werden.Eröffnet wird die NABU-Bundesvertreterversammlung am Samstagvormittag vonNABU-Präsident Olaf Tschimpke. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hält imAnschluss ein Grußwort. Journalistinnen und Journalisten laden wir am Samstagvon 10:00 bis 12:00 Uhr herzlich zum öffentlichen Teil der BVV ein.Termin: 9. November, 10:00 UhrOrt: Titanic Hotel Chaussee,Chausseestraße 30, 10115 Berlinmit: Olaf Tschimpke, NABU-PräsidentSvenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheitWir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten um Anmeldung unterpresse@NABU.deVor Ort sind wir erreichbar unter: mobil 0173-9306515. Interviewanfragen anNABU-Präsident Olaf Tschimpke sowie die neue Verbandsspitze nach der Wahl(voraussichtlich Samstagnachmittag) bitte über die NABU-Pressestelle unter dengenannten Nummern.Pressekontakt:Kathrin KlinkuschNABU-PressesprecherinKathrin.Klinkusch@NABU.deTelefon +49 (0)30.28 49 84-1510Mobil +49 (0)173.9306515Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell