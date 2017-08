Presse-Einladung/Terminhinweis (5.9.) / NABU-Kreuzfahrt-Ranking 2017: Umweltversprechen gebrochen?

Berlin/Hamburg (ots) - Der Kreuzfahrtmarkt boomt weiter - rundzwei Millionen Deutsche haben sich im vergangenen Jahr für dieseUrlaubsform entschieden. Doch hinter der schillernden Fassadeverbirgt sich auch schmutzige Wahrheit: Die riesigen Schiffe werdenmit dreckigem Schweröl betrieben, so dass schwarze AbgaswolkenHafenstädte und Weltmeere verpesten. Dabei ist das Problem auch denAnbietern längst bekannt. In seinem jährlichen Kreuzfahrt-Rankingwertet der NABU die Performance der bekanntesten Luxusliner ameuropäischen Markt im Hinblick auf die massive Umwelt- undGesundheitsbelastung durch Schiffsabgase aus: Welcher Anbieter gehtdas Problem an, wer verweigert sich und welches Schiff ist amwenigsten umwelt- und gesundheitsschädlich?Die Ergebnisse des Kreuzfahrt-Rankings 2017 möchten wir Ihnen beieiner Pressekonferenz in Hamburg vorstellen, zu der wir Sie herzlicheinladen.Termin:Dienstag, 05. September 2017, 11:00 UhrOrt:NABU-Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburgmit:Dietmar Oeliger, Leiter Verkehrspolitik beim NABU-BundesverbandMalte Siegert, Leiter Umweltpolitik beim NABU HamburgWir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten um Anmeldungunter presse@NABU.deKathrin KlinkuschNABU-PressesprecherinKathrin.Klinkusch@NABU.deTelefon +49 (0)30.28 49 84-1510Mobil +49 (0)173.93 06 515NABU HamburgPressestelleBirgit HilmerTel. 040-69 70 89-35 | Fax -19Mobil: 0162-38 36 462E-Mail: Hilmer@NABU-Hamburg.dePressekontakt:NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell