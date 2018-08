Presse-Einladung/Terminhinweis (31.8.) / Exklusive Preview: NABU präsentiert die erste virtuelle Unterwasserwelt der Ostsee

Berlin (ots) - Millionen Menschen haben in diesem Jahr ihrenSommerurlaub an der Ostsee verbracht. Doch von dort gab es in denvergangenen Wochen immer wieder schlechte Nachrichten:Feuerquallen-Alarm, Blaualgen-Pest, Badeverbote und Plastikmüll. DieOstsee ist in keinem guten Zustand, sie braucht dringend unserenSchutz. Bei allen Problemen wird aber oft vergessen, wie vielfältigund faszinierend das Meer vor unserer Haustür ist. Hier gibt esSchweinswale und Kegelrobben, Wiesen aus Seegras und Steinriffe, aufdenen bunte Schwämme und Anemonen wachsen. Mit NABU OstseeLIFE kannjeder diese Welt erleben - ganz ohne in einen Taucheranzug schlüpfenzu müssen. Zu Hause am Rechner, unterwegs mit dem Handy oder mit derVR-Brille. Möglich macht dies "Authentic VR", eine innovative undinteraktive Anwendung ähnlich modernen Gaming-Technologien. Nebenfantastischen Bildern bietet OstseeLIFE spannende Geschichten überfast 50 Arten und Lebensräume der Ostsee, gesprochen von denSchauspielern Axel Prahl und Ulrike Knospe.Zwei Tage vor dem offiziellen Start von OstseeLIFE laden wir Siezu einer exklusiven Vorpremiere ein. Lernen Sie die schöne undfaszinierende Seite der Ostsee kennen und treffen Sie beimOstseefrühstück auf die kreativen, technischen und wissenschaftlichenKöpfe hinter dem Projekt.Termin: Freitag, 31. August 2018, 9 UhrOrt: NABU-Bundesgeschäftsstelle, Charitéstraße 3, 10117 Berlinmit: Dr. Kim Detloff, NABU-Meeresschutzexperte, Holger Weber,Fotograf Agentur KubikfotoWir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten umAnmeldung unter presse@NABU.dePressekontakt:Kathrin KlinkuschNABU-PressesprecherinKathrin.Klinkusch@NABU.deTelefon +49 (0)30.28 49 84-1510Mobil +49 (0)173.9306515NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell