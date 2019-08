Presse-Einladung/Terminhinweis (21. August) / NABU-Kreuzfahrtranking 2019: Wie steht es um die Umweltbilanz der neuesten Traumschiffe?

Berlin/Hamburg (ots) - Der Kreuzfahrtmarkt boomt - die Zahl derSchiffe wächst ebenso rasant wie das Passagieraufkommen und vor allemder Gewinn. Auch die Reiseziele und themenbezogene Angebote werdenimmer ausgefallener: Von der Expeditionskreuzfahrt in die Arktis biszur veganen Schiffsreise. Doch Klimaschutz und Abgasminderung bleibenbei diesem Rummel auf der Strecke. In Zeiten von Klimastreiks undDebatten um Flugscham stellen sich auch immer mehr Menschen dieFrage, was die Kreuzfahrtbranche tut, um unser Klima zu schützen.Erstmals bewertet der NABU neben den Maßnahmen zur Luftreinhaltungauch die Klimaschutzmaßnahmen der Schiffe.In seinem mittlerweile achten Kreuzfahrtranking bewertet der NABUdie Umweltbilanz der bekanntesten Ozeanriesen am europäischen Markthinsichtlich der massiven Klima-, Umwelt- und Gesundheitsbelastungdurch Schiffsabgase. Welcher Anbieter geht das Problem an, werverweigert sich und welches Schiff ist am wenigsten klima-, umwelt-und gesundheitsschädlich?Termin: 21.August 2019, 11.00 UhrOrt: NABU-Hamburg, Landesgeschäftsstelle , Klaus-Groth-Str. 21, 20535Hamburgmit: Daniel Rieger, Leiter Verkehrspolitik, NABU-BundesverbandSönke Diesener, Referent Verkehrspolitik, NABU-BundesverbandMalte Siegert, Leiter Umweltpolitik, NABU HamburgAnmeldung unter presse@NABU.dePressekontakt:Kathrin KlinkuschNABU-Pressesprecherinpresse@NABU.deTelefon +49 (0)30.28 49 84-1510NABU Hamburg PressestelleBirgit Hilmer Tel. 040-69 70 89-35 | Fax -19 Mobil: 0162-38 36 462E-Mail: Hilmer@NABU-Hamburg.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell