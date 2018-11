Presse-Einladung/Terminhinweis (17. und 18.11.): NABU-Bundesvertreterversammlung in Hamburg

Hamburg/Berlin (ots) -Am 17. und 18. November tagt in Hamburg dieNABU-Bundesvertreterversammlung (BVV). Wichtiges Thema dieser BVV isteine naturverträglichere Landwirtschaft und die Herausforderungen,die Natur-, Umwelt- und Klimaschutz an Politik und Gesellschaftstellen.Anlässlich des 111-jährigen Jubiläums des NABU Hamburg ist derLandesverband in diesem Jahr Gastgeber derBundesvertreterversammlung. Naturschutz spielt insbesondere auch füreinen Stadtverband eine wichtige Rolle. Hier sind Themen, wieGrünflächen- und Artenverlust oder Luftverschmutzung durch Straßen-und Schiffsverkehr relevant.Diskutiert und zur Abstimmung gestellt werden verschiedeneResolutionen, unter anderem zur Gemeinsamen Agrarpolitik der EU undzu den anstehenden Europa-Wahlen 2019. Die Bundesvertreterversammlungtagt einmal pro Jahr und legt dabei Grundlinien der Verbandspolitiksowie aktuelle Schwerpunkte fest.Eröffnet wird die NABU-Bundesvertreterversammlung amSamstagvormittag von NABU-Präsident Olaf Tschimpke und AlexanderPorschke, Vorsitzender des NABU Hamburg. Dr. Michael Vogel,NABU-Präsidiumsmitglied und ehemaliger Leiter derNationalparkverwaltung des Nationalparks Berchtesgaden wird einenGastvortrag zum Thema "Naturschutz im Klimawandel im Hochgebirge amBeispiel des Nationalparks Berchtesgaden" halten.Pressevertreter laden wir am Samstag von 10:00-12:00 Uhr herzlichzum öffentlichen Teil der BVV ein.Termin: Samstag, 17. November, 10:00-12:00 Uhr (öffentlicher Teil)Ort: Curios Haus Hamburg, Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg mit:Olaf Tschimpke, NABU-Präsident Alexander Porschke,NABU-Landesvorsitzender HamburgFür Interviews stehen Ihnen NABU-Präsident Olaf Tschimpke undAlexander Porschke, NABU-Landesvorsitzender Hamburg, auf Anfrage gernzur Verfügung. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können undbitten um Anmeldung unter presse@NABU.de. Vor Ort sind wir erreichbarunter: 0173.84457393.Pressekontakt:NABU-Pressestellepresse@NABU.deTelefon +49 (0)30.28 49 84-1510, -1588, -1952, -1958NABU Hamburg PressestelleBirgit HilmerBirgit.Hilmer@NABU-Hamburg.deTel: +49 (0)40.69 70 89-35NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell