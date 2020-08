Presse-Einladung/Terminhinweis (03.09.): NABU stellt Jahresbericht 2019 vor und zieht eine umweltpolitische Bilanz

Berlin (ots) - Mit dem Vorstellen des Jahresberichts zieht der NABU Bilanz seiner Verbandsarbeit 2019 und informiert über Mitgliederentwicklung, Finanzen und wichtige Projekte. Dies bietet eine gute Gelegenheit für eine Bewertung der aktuellen Umweltpolitik.Klimakrise und Artensterben beherrschten im vergangenen Jahr die Berichterstattung in den Medien, hunderttausende Menschen gingen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Hat die Politik die richtigen Konzepte, um unsere Ökosysteme zu schützen und auf die Herausforderungen der Zukunft zu reagieren? Was erwartet der NABU aus Deutschland und Brüssel zur notwendigen Reform der EU-Agrarpolitik? Diese und weitere Fragen möchten wir während eines Pressefrühstücks beantworten, zu dem wir Sie herzlich einladen.Termin: Donnerstag, 3. September 2020, 8:00 bis 9:30 UhrOrt: Konferenzraum "Storch" in der NABU-Bundesgeschäftsstelle, Charitéstraße 3, 10117 Berlinmit: Jörg-Andreas Krüger, NABU-PräsidentWir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten um Anmeldung unter presse@NABU.dePressekontakt:NABU-Pressestelle Tizia Labahn | Silvia TeichTel. +49(0)30.28 49 84-1510 | -1588E-Mail: presse@NABU.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6347/4690027OTS: NABUOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell