Mainz (ots) - Die Corona-Pandemie ist eine Zäsur und hat sicher geglaubte Realitäten auf den Kopf gestellt: Lieferketten wurden unterbrochen. Ganze Branchen lagen im Dauerschlaf. Unternehmen kämpfen noch immer um das wirtschaftliche Überleben. Der Staat greift mit unterschiedlichsten Stützungsprogrammen in die Wirtschaft ein wie nie zuvor. Gleichzeitig müssen Menschen weltweit ihre Lebensgewohnheiten massiv umstellen und auf viel verzichten.Der Kreditversicherer Coface wagt einen Blick in die Zukunft: Was hat sich auf der Risikoweltkarte getan? Wie verändert werden die Welt und die Wirtschaft nach dem Ende der Pandemie sein? Alles wie gehabt oder doch kein "back to normal"? Staatliche Interventionen auf Dauer? Glokalisierung statt Globalisierung? Nachhaltiges Wirtschaften statt Ultra-Kapitalismus?Antworten auf diese und weitere Fragen sucht der digitale Kongress Länderrisiken 2021 am Donnerstag, 6. Mai 2021, live aus der Halle 45 in Mainz. Beginn: 10:00 Uhr.Keynote-Speaker ist Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht. Mit dabei sind n-tv-Moderatorin Isabelle Körner, "ZukunftsDesigner" Stephan Grabmeier, Bianca Illner vom VDMA, Gründerin Claudia Lässig (Lässig GmbH) und viele weitere Wirtschafts- und Verbandsexperten.10:00 Eröffnung10:10 Keynote: Richard David Precht10:30 Podiumsdiskussion: Was für die Wirtschaft nach Corona wichtig wird11:15 Vortrag: Länder- und Branchenrisiken aus Sicht von Coface11:35 Spotlights: Die Welt im Brennglas: 3 Fragen, 3 Antworten zu Brexit, USA, Russland und China12:05 Experten im Live-ChatMehr zum Programm: www.laenderrisiken.deAnmeldung direkt über: https://www.laenderrisiken.de/#jetzt-anmelden---Coface-Pressegespräch am Mittwoch, 5. Mai (11 Uhr): Bereits am Vortag stehen Katarzyna Kompowska (CEO Nordeuropa), Risk Underwriting Director Jochen Böhm sowie Volkswirtin Christiane von Berg im Rahmen eines Pressegesprächs Rede und Antwort.Anmeldung Journalisten bitte direkt über: Sebastian Knierim, sebastian.knierim@coface.com