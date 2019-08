Presse-Einladung (15.8.) / NABU-Jahresbericht 2018 und umweltpolitische Bilanz / Insektensterben, Klimakrise, Wald im Stress - Was schützt unsere Ökosysteme?

Berlin (ots) - Mit der Vorstellung des Jahresberichts zieht derNABU Bilanz seiner Verbandsarbeit 2018 und informiert überMitgliederentwicklung, Finanzen und wichtige Projekte. DieVorstellung des NABU-Jahresberichts bietet eine gute Gelegenheit füreine Bewertung der aktuellen Umweltpolitik. Arten- und Klimaschutzbewegt die Menschen, das zeigen das "Volksbegehren Artenschutz -Rettet die Bienen" in Bayern und anderen Bundesländern und dieFridays for Future-Bewegung. Der öffentliche Druck wächst.Der Weltklimarat ruft Alarmstufe Rot wegen unserer Form derLandnutzung aus, wegen massiver Versäumnisse in der Agrarpolitik hatdie EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschlanderöffnet, wegen des schlechten Zustands von Wiesen und Weiden und dermangelnden Umsetzung des Düngerechts. Am 20. September will dasKlimakabinett den Entwurf für ein Klimaschutzgesetz vorstellen, imgleichen Monat lädt Ministerin Klöckner zum Waldgipfel.Hat die Politik die richtigen Konzepte, um unsere Ökosysteme zuschützen? Was erwartet der NABU aus Deutschland und Brüssel zurnotwendigen Reform der EU-Agrarpolitik? Diese und weitere Fragenmöchten wir im Rahmen eines Pressefrühstücks beantworten, zu dem wirSie herzlich einladen.Termin:Donnerstag, 15. August 2019, 9:30 UhrOrt:"Bistro Lina" in der NABU-Bundesgeschäftsstelle, Charitéstraße 3,10117 Berlinmit:Olaf Tschimpke, NABU-PräsidentWir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten umAnmeldung unter presse@NABU.dePressekontakt:NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell