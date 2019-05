Presse: Bund ist an 109 Unternehmen beteiligt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund ist an 109 Unternehmen beteiligt.



Das geht aus dem Beteiligungsbericht des Bundesfinanzministeriums für 2018 hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag) vorliegt. Im Jahr zuvor waren es 106 unmittelbare Beteiligungen. Die Beteiligungen reichen demnach von der Deutschen Telekom AG, Deutsche Post AG, Deutsche Bahn AG über Flughafengesellschaften bis hin zu kulturellen Einrichtungen und wissenschaftliche Forschungsinstitutionen. Die Beteiligungen würden nicht in erster Linie gewinnorientiert geführt, heißt es dem RND zufolge in dem Bericht, sondern nach den zugrundeliegenden Bundesinteressen.

34 Unternehmensbeteiligungen erhielten im Geschäftsjahr 2017, über das der Bericht Auskunft gibt, Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt in Höhe von insgesamt rund 7,9 Milliarden Euro. Das meiste Geld floss mit knapp 5,6 Milliarden Euro an die Deutsche Bahn AG./zeh/DP/jha