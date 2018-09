Presse: Ausländische Arbeitnehmer senden mehr Geld in ihre Heimat

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ausländische Arbeitnehmer in Deutschland haben nach einem Medienbericht im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Euro mehr in ihre Heimat geschickt als noch 2015. Ihre Überweisungen seien um ein Drittel auf insgesamt 4,6 Milliarden Euro gestiegen, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwoch) unter Berufung auf eine Aufstellung der Bundesbank.





Demnach wurde das Geld vor allem in Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen und europäische Länder geschickt, aus denen in den vergangenen Jahren besonders viele Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen sind. Überwiesen syrische Arbeitnehmer vor zwei Jahren noch 18 Millionen Euro nach Hause, waren es 2017 bereits 152 Millionen Euro. Auch rumänische Arbeitnehmer in Deutschland schickten mehr Geld an Familie und Freunde: Dort stieg die Summe laut der Zeitung binnen zweier Jahre von 115 Millionen Euro auf 333 Millionen Euro./ngu/DP/men