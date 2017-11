Presse: Apple will iPhone-Chips in Eigenregie bauen - Dialog-Aktien brechen ein

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

TOKIO/LONDON (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Apple will laut einem Pressebericht künftig Chips für das iPhone in Eigenregie herstellen.



Das berichtet die japanische Wirtschafts-Zeitung "Nikkei" am Donnerstag. Das Blatt berief sich auf namentlich nicht genannte Industriekreise. Wie es weiter hieß, soll die Entwicklung der neuen Computerchips bereits Anfang 2018 starten.

Mit der Maßnahme will Apple die Abhängigkeit vom Chiphersteller Dialog Semiconductor ein Stück weit zurückfahren, wie es weiter hieß. Bei den Computerchips handelt es sich um ein Bauteil, mit dem verschiedene Funktionen wie zum Beispiel der Stromverbrauch von Smartphones gesteuert wird.

Auf Nachfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX sagte ein Sprecher von Dialog Semiconductor, dass die Geschäftsbeziehungen zu Apple weiterhin normal verlaufen. Die Geschäftsbeziehungen entsprächen "dem normalen Geschäftsverlauf".

An der Börse reagierten die Aktien von Dialog Semiconductor mit starken Kursverlusten auf den Pressebericht aus Japan. Im Nachmittagshandel brachen die Papiere des deutsch-britischen Unternehmens um 16,82 Prozent auf 30,86 Euro ein./jkr/jha/