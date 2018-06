Presse: ABB-CEO warnt vor Stellenabbau in den USA wegen Zöllen

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Zürich (awp) - Ulrich Spiesshofer, CEO des Technologiekonzerns ABB, warnt vor einem möglicherweise massiven Stellenabbau in den USA wegen der Zölle auf Aluminium und Stahl. In einem Gespräch mit der "Financial Times" wies er darauf hin, dass die Produktion spezieller Energie-Transformatoren in den USA bei der Einführung eines Zolls auf den spezifisch benötigten Stahl betroffen wäre.

Der Stahl den ABB für diese ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten