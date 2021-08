Presse: 2,3 Millionen ungenutzte Impfdosen in NRW

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

BIELEFELD (dpa-AFX) - Im nordrhein-westfälischen Zentrallager für Corona-Impfstoffe liegen einem Medienbericht zufolge 2 308 780 Impfdosen, für die es in NRW aktuell keine Interessenten gebe.



Das habe eine Inventur im Auftrag des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums ergeben, berichtete das "Westfalen-Blatt" (Dienstagsausgabe). Der Lagerbestand sei durch Zuweisungen des Bundes entstanden, die sich nach der Einwohnerzahl richteten. Das Impfinteresse habe aber in Teilen der Bevölkerung nachgelassen.

Es handele sich bei den Beständen um Impfstoffe aller Hersteller - von Biontech , Moderna , Astrazeneca und in kleinerem Umfang von Johnson & Johnson . Kein Impfstoff sei derzeit vom Verfall bedroht, zitierte das Blatt einen Ministeriumssprecher. So würden die ersten Fläschchen von Biontech am 1. Oktober verfallen, die letzten am 30. November. Die Dosen von Johnson & Johnson seien sogar bis 2023 haltbar. Der Impfstoff gehöre dem Bund. Berlin bereitet laut "Westfalen-Blatt" eine Rücknahmeaktion vor, über die Menge werde zwischen Land und Bund noch beraten./wa/DP/mis