Presentation Fuck Ups auf dem Presentation Rocket Day am 9. November 2018

Griesheim / Mörfelden-Walldorf (ots) - Vierzehn renommierteTop-Experten in Sachen erfolgreiches Präsentieren und wirkungsvollerPerformance geben sich die Ehre, Teilnehmern des Presentation RocketDays an nur einem Tag zur rasanten Steigerung ihrerPräsentationsfähigkeiten zu verhelfen. Als besonderes Highlightfindet erstmalig im Rahmen des innovativen Veranstaltungsformats dieweltweit einmaligen Presentation Fuck Ups statt.Auch 2018 lädt die Griesheimer Präsentationsagentur smavicongemeinsam mit der inflow Presentation Trend Academy wieder zu derweltweit einzigartigen Veranstaltung rund um das Thema Präsentationenein, das den Teilnehmern in kürzester Zeit optimale Lernerfolge undenorme Fortschritte bei der eigenen Präsentation verspricht. DerPresentation Rocket Day ist die bisher einmalige Mischung ausKeynotes, Workshops und Live-Coachings, vereint die besten Elementeaus Konferenz und Trainingstag und zielt so auf eine komprimierteVermittlung von Wissen aus verschiedenen Disziplinen.Als besonderes Highlight findet dieses Jahr zum ersten Mal dieweltweit einzigartigen Presentation Fucks Ups statt. "Wir alleerzählen gerne unsere Erfolgstories. Doch woraus wir wirklich Lernenund etwas mitnehmen können, sind Geschichten über das Scheitern", soMatthias Garten. "Bei den erstmalig stattfinden Presentation Fuck Upsteilen Teilnehmer und Experten in lockerer Atmosphäre ihre Momentedes Scheiterns oder ihre größten Peinlichkeiten bei Präsentationenmit dem Publikum. Das ist natürlich nicht nur unterhaltsam, sondernübermittelt einen wichtigen Lerneffekt. Wir lernen die Fehler andererkennen und lernen für uns selbst, diese bei unseren Präsentationennicht zu wiederholen".Viele Menschen wünschen sich, ihre Fähigkeiten bei Präsentationenzu verbessern, doch das Angebot an Präsentationstrainings ist ofternüchternd. Zudem fehlt häufig die Zeit für Weiterbildungen. VielWissen in kurzer Zeit zu erlangen klingt widersprüchlich, doch derPresentation Rocket Day macht genau dies möglich. Dieabwechslungsreiche Mischung aus 1-zu-1-Coachings, Break-Out Sessions,Live-Folienoptimierungen, sowie das Livecoaching derPerformance-Teilnehmer machen den Presentation Rocket Day auch diesesJahr zu einer einmaligen Veranstaltung.Haben auch Sie Lust von Ihren größten fucked up Momenten bei IhrenPräsentationen zu erzählen? Bewerbung für unsere Presentation FuckUps. Anmeldung unter: https://www.presentation-rocket-day.com/Mit dem Code 10PRD2018 erhalten Sie bis zum 31.10.18 10% auf denregulären Ticketpreis.Pressekontakt:Lisa FaberOnlinemarketing-ManagerinTel.: 06155/8444-14E-Mail: faber@smavicon.deOriginal-Content von: smavicon Best Business Presentations, übermittelt durch news aktuell