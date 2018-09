Presciense präsentiert mit Polaris das weltweit erste In-Home-Display mit Alexa, das das Smart Grid mit dem Smart Home verbindet

London (ots/PRNewswire) -Das Polaris In-Home-Display (IHD) von Presciense ist ein vollfunktionales Smart Home-Gateway mit der integriertenSprachassistentin Alexa von Amazon, das direkt mit intelligentenZählern (Smart Meters), verteilten Energieressourcen undintelligenten Geräten verbunden ist, um aussagekräftige Einblicke,Ratschläge und Kontrollen über den Energieverbrauch zu liefern.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/748853/Presciense_Home.jpg )Der personalisierte Überblick über den Stromverbrauch wirdunmittelbar aus dem tatsächlichen Energieverbrauch der Kundenbezogen. Er wird direkt vom Smart Meter übernommen und in Echtzeitauf dem hochauflösenden Touchscreen-Display von Polaris und denzugehörigen mobilen Anwendungen verarbeitet und angezeigt.Der Quad-Core-Prozessor von Polaris ist in der Lage, eineEdge-basierte Disaggregation durchzuführen, um die Nutzung einzelnerGeräte zu identifizieren, die täglichen Routinen zu erlernen und dasSmart Home des Kunden lokal zu steuern. Damit wird eine höhereEffizienz erzielt, jedoch der Datenschutz gewährleistet.Kunden brauchen auf ihrem Polaris In-Home-Display einfach nur aufeine Taste zu drücken, um mit Amazon Alexa zu kommunizieren. Siekönnen mithilfe von Alexa ihren Energieverbrauch überprüfen undverwalten, Musik abspielen, Nachrichten hören, Smart Home-Gerätesteuern und vieles mehr. Sie können Alexa beispielsweise folgendeFragen stellen:"Frage Presciense Energy, wie viel ich diesen Monat für Energieausgegeben habe.""Frage Presciense Energy, welche Geräte in meinem Haus den höchstenVerbrauch haben.""Frage Presciense Energy, was ich tun kann, um meine Energierechnungzu reduzieren.""Frage Presciense Energy, wie viel Ladung mein Auto hat."Mit der vollen Unterstützung von Nutzungszeittarifen undhalbstündiger Abrechnung kann Polaris Kunden dabei unterstützten, dieKosten ihres Energieverbrauchs zu senken. Sie sparen beispielsweise,indem sie zu Zeiten geringer Energienachfrage ihre Häuser beheizen,Autos aufladen, Waschmaschinen oder Geschirrspüler betreiben, oderindem sie dafür bezahlt werden, das Stromnetz zu Spitzenlastzeitenauszugleichen."Mehr als die Hälfte der Verbraucher zweifelt an den Vorteilenintelligenter Zähler und ist oft nur ungern dazu bereit, einsogenanntes Smart Meter zu installieren. Polaris hat dieSprachassistentin Alexa integriert und bietet Versorgungsunternehmendie Möglichkeit, den tatsächlichen Wert des Smart Meter-Programms derbritischen Regierung und der Haushaltsautomatisierung zu erschließenund persönliche Interaktion, mehr Komfort und Energieeffizienz zuliefern", so Jonathan Lishawa, CEO von Presciense.Informationen zu PresciensePresciense verbindet das Smart Grid mit Smart Homes und setzt dazueine Reihe von kostenlosen, für Smart Energy und Smart HomeAutomation zertifizierte IHD- und CAD-Gateways ein, die inintelligente Zähler, sogenannte Smart Meter, integriert sind und miteiner Reihe von verteilten Energieressourcen und Smart Home-Gerätenverbunden sind.Die Edge Processing-Gateways und die "Energy Platform as aService" (ePaaS)-Infrastruktur des Unternehmens bieten eineEnd-to-End-Lösung, die hochauflösende Daten sicher sammelt und vonVersorgungsunternehmen verwendet werden kann, um intelligente Anlagenin Echtzeit zu verbinden und zu steuern.Pressekontakt:Kirsty Corker+44(0)789-098-2066kirsty.corker@presciense.comOriginal-Content von: Presciense, übermittelt durch news aktuell