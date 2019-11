Preply-Studie bestätigt: 76% der Online-Sprachschüler lernen am liebsten durch Gespräche (FOTO)

Brookline, MA (ots) - Mehr als drei Viertel der Online-Sprachschüler bevorzugenKonversationsstunden gegenüber Kursen, die Lehrbüchern oder strukturiertenLehrplänen folgen.Laut einer Studie von Preply, einer Plattform für Online-Sprachunterricht,verbringen 76% der Schüler den größten Teil ihres Unterrichts im Gespräch mitihren Lehrern. 95% der Schüler sind mit dieser Struktur zufrieden.Diese Ergebnisse legen nahe, dass Schüler nicht mehr nur traditionelle Methodenzum Erlernen von Sprachen anwenden, wie Lehrpläne, in denen Grammatik undVokabelübungen im Vordergrund stehen. Diese Methoden stammen aus demKlassenzimmer und bilden nach wie vor auch das Herzstück vieler modernerSprachlern-Apps und -Programme.Durch das Internet eröffnen sich den Schülern jedoch neue Möglichkeiten für dasvirtuelle Eintauchen in die Sprache. Dank der Videotelefonie-Technologie könnenSchüler echte Gespräche mit muttersprachlichen Lehrern aus der ganzen Weltführen.Für die Studie befragte Preply 154 Schüler, die über ihre Plattform Unterrichtnehmen. Preply-Lehrer bieten Sprachunterricht mit einer Vielzahl von Methodenan, die auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele jedes Schülers zugeschnittensind.Über PreplyPreply ist eine Plattform für Online-Sprachunterricht und bringt Schüler undLehrer aus der ganzen Welt für einen effektiven Einzelunterricht zusammen.Preply wurde 2012 gegründet, bietet Unterricht in mehr als 50 Sprachen an undbetreut über 100.000 Schüler pro Jahr.Kontakt:Vlad Turchynvlad.t@preply.depress@preply.deWeitere Informationen über Preply auf https://preply.deOriginal-Content von: Preply, übermittelt durch news aktuell