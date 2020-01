Prepaidkarten: Menschenrechtsgerichtshof entscheidet über Recht auf anonyme Kommunikation

Berlin (ots) - Am Donnerstag entscheidet der Europäische Gerichtshof fürMenschenrechte über die Beschwerde des Europaabgeordneten und BürgerrechtlersPatrick Breyer (Piratenpartei) gegen das deutsche Verbot anonymerPrepaid-Mobilfunk-SIM-Karten (Fall 50001/12). Breyer hofft, dass der Gerichtshofein Recht auf anonyme Kommunikation und anonymen Internetzugang anerkennt.Patrick Breyer: "Die von SPD und Grünen 2004 eingeführte Zwangsidentifizierungaller Nutzer von Prepaidkarten muss ebenso gestoppt werden wie die zuletzteingeführte Ausweispflicht. Sie gefährdet die freie und unbefangeneKommunikation und Internetnutzung, die in unserer Gesellschaft unverzichtbarsind.Viele EU-Mitgliedsstaaten verfolgen Straftaten erfolgreich auch ohne einGeneralverbot anonymer Handykarten. Eine Zwangsidentifizierung bringtStrafverfolgern nichts, weil ausländische Prepaidkarten weiterhinregistrierungsfrei genutzt oder von anderen Personen (Strohmännern) registrierteKarten weitergegeben werden können.Dagegen ist Anonymität essenziell für Presseinformanten, für die anonymeÄußerung unliebsamer Meinungen im Internet und für die vertraulicheKoordinierung politischer Proteste. Ihr Fehlen kann Menschenleben kosten, z. B.wenn sich Straftäter aus Furcht vor Verfolgung nicht mehr anonym an dieTelefonseelsorge wenden können."Quellen/Fußnoten:Hintergrundinformationen zur Beschwerde: http://ots.de/ufPF6CHandykarten-Tauschbörse: http://www.daten-speicherung.de/index.php/kartentausch/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4504097OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell