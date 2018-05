Premium Tee von English Tea Shop - Love, Care & Change (FOTO)

London (ots) -English Tea Shop steht für mehr als nur die Liebe zu köstlichemTee. "Love, care & change" lautet die Philosophie derbio-zertifizierten Premium-Marke aus England.Nicht nur erstklassige Genussmomente für anspruchsvolleTee-Gourmets stehen hier im Mittelpunkt, sondern auch das Wohl derBauern auf den Plantagen Sri Lankas. Daher setzt English Tea Shop aufNachhaltigkeit und FairTrade. In den exklusiven Tees findenausschließlich Rohstoffe Verwendung, die auf kleinen Bio-Farmenangebaut und handverlesen werden. Die Teebauern benutzen keinechemischen Dünger und versuchen trotz aller Herausforderungen ihrenCO2 Footprint so gering wie möglich zu halten. Für ihraußergewöhnliches Engagement werden sie auch besonders entlohnt.Zusätzlich zum üblichen FairTrade Preis zahlt English Tea Shop ihneneine Prämie, die dazu motiviert weiterhin nachhaltig zu produzieren.So wird die einzigartige Qualität des Tees sichergestellt und dieNatur außerdem vor schädlichen Chemikalien geschützt.English Tea Shop bietet eine große Vielfalt an köstlichenTeesorten aus erstklassigen Bio-Zutaten. Experten stellen aus denRohstoffen wundervolle Kreationen zusammen. Von Klassikern über Eis-und Wellness-Tees bis hin zu ganz neuen, spannendenGeschmacksrichtungen ist für jeden Tee-Liebhaber etwas dabei.Ein besonderer Hingucker sind die Verpackungen der English TeaShop Produkte. Liebevoll designt wird so manche Teedose sogar gernals reines Deko-Objekt für das Küchenregal gekauft. Zentrales Elementder bunten, lebensfrohen und außergewöhnlichen Designs ist dieVintage Teekanne voller Kräuter, Blumen und Früchte. Auch hier wirdnatürlich das Thema Nachhaltigkeit nicht vernachlässigt: Um denCarbon Ausstoß im Verpackungsprozess so minimal wie möglich zuhalten, wird in der eigenen Produktionsstätte in Sri Lanka zu großenTeilen auf Handarbeit gesetzt.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.comhttps://www.facebook.com/juliprduesseldorf/mobil: 0176-70 64 62 06Original-Content von: English Tea Shop, übermittelt durch news aktuell