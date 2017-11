Premium-Services auf Zuruf: Sixt bietet Amazon Alexa Skill

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -- Internationaler Mobilitätsdienstleister ermöglicht einfacheFahrzeugbuchung per Sprachanwendung- Sixt bestätigt mit neuem Service erneut seine Innovationsstärke inder Autovermietung"Alexa, miete mir mein Traumauto bei Sixt!" - Sixt bietet seinenKunden ab sofort einen Amazon Alexa Skill für die einfacheFahrzeugbuchung per Spracheingabe. Das Unternehmen nutzt damit einmalmehr neueste Technologien, um die Fahrzeugbuchung für seine Kunden soeinfach und komfortabel wie möglich zu gestalten. So ist dasWunschfahrzeug nicht nur einen Klick entfernt, sondern lässt sichdirekt auf Zuruf ordern. Der neue Service wird heute von Sixt auf derGBTA (Global Business Travel Association) Conference in Frankfurtvorgestellt.Kunden können Alexa ganz einfach sagen, was sie benötigen: Sienennen die gewünschte Vermietstation, das Datum der Anmietung und derRückgabe sowie die jeweilige Uhrzeit und können sogar aus einemvorhandenen Fahrzeugpool das für ihren Bedarf richtige Auto auswählen- schon ist die Anmietung erledigt. Selbst auf launig formulierteAnweisungen reagiert Alexa zuverlässig mit einem Angebot attraktiverFahrzeuge. Die Details zur Reservierung finden die Kundenanschließend in ihrer Alexa-App.Sixt hat bei der Entwicklung des Alexa Skill eng mit Amazonzusammengearbeitet. Die Skill ist in Kürze im Amazon Skill Storeverfügbar.Konstantin Sixt, Vorstand Vertrieb der Sixt SE: "Sprachanwendungen- sogenannte Voice User Interfaces - gewinnen in hohem Tempo anBedeutung für unsere Kunden. Als Premium-Dienstleister undInnovationsführer in der Autovermietung haben wir diese Entwicklungfrühzeitig erkannt und bieten unsere Kunden die passende Amazon AlexaSkill. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unsere Servicesanhand der Kundenbedürfnisse weiterentwickeln und somit ein möglichsthohes Maß an Flexibilität und Komfort bieten."Die weltweiten Mobilitätsservices von Sixt sind auch erhältlich imInternet unter www.sixt.de, per Sixt-App sowie per Hotline unter +49/ (0)180 6 666 666.Über Sixt:Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein internationalführender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen fürGeschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehrals 100 Ländern weltweit vertreten und weitet seine Präsenzkontinuierlich aus. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken inder Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gutePreis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründetenUnternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmenunterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche,bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleisternaus dem Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlösevon 2,4 Mrd. Euro (2016). www.sixt.dePressekontakt:Weitere InformationenSixt SEFrank Elsner / Frank PaschenSixt Central Press OfficeTel.: +49 - 5404 - 91 92 0Fax: +49 - 5404 - 91 92 29E-Mail: pressrelations@sixt.comOriginal-Content von: Sixt SE, übermittelt durch news aktuell