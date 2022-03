Premise bringt ukrainischen Aufgabenmarktplatz wieder online, nachdem internationale Strafverfolgungsbehörden und Technologieunternehmen eine koordinierte Desinformationskampagne zurückgewiesen haben

San Francisco, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Nachdem wir Fehlinformationen ausgesetzt waren, die behaupteten, die Premise-Plattform sei ein Werkzeug der russischen Regierung, hat Premise seinen ukrainischen Aufgabenmarktplatz reaktiviert, um den ukrainischen Bürgern weiterhin humanitäre Hilfe zu leisten."Wie viele Unternehmen, die in sensiblen Umgebungen tätig sind, litt Premise unter Fehlinformationen und stellte seine Dienste in der Ukraine vorübergehend ein, um sicherzustellen, dass wir unsere Nutzer nicht in Gefahr bringen. Wir haben uns sofort an die Strafverfolgungsbehörden gewandt, die den Vorwürfen nachgingen und sie für nicht glaubwürdig hielten. Auch Google hält die Behauptungen für unbegründet", sagte Maury Blackman, CEO von Premise. „Premise wird wichtige Stimmungsdaten erfassen, um die humanitären Bemühungen in der Ukraine zu unterstützen, die unter den Auswirkungen einer Invasion durch die russische Regierung zu leiden hat. Diese Daten sind von unschätzbarem Wert für Nichtregierungsorganisationen, gemeinnützige Einrichtungen und Entwicklungsorganisationen, die der Ukraine helfen wollen."In den sozialen Medien tauchten Berichte auf, in denen Premise beschuldigt wurde, ein Werkzeug der russischen Streitkräfte zu sein, um ukrainische Truppen und Infrastrukturen anzugreifen. Obwohl diese Behauptung völlig falsch ist, hat Premise aus Vorsicht und Sorge um die Sicherheit unserer ukrainischen Mitwirkenden seine Arbeit in der Ukraine unterbrochen und sich mit den Ermittlungsbehörden beraten.Am Sonntag, den 27. Februar, bestätigte eine Strafverfolgungsbehörde, die Zugang zu internationalen Ressourcen hat, gegenüber Premise, dass sie eine umfassende Untersuchung der Angelegenheit durchgeführt habe und dass das Unternehmen und seine Technologie die russischen Streitkräfte nicht unterstützen. Am Dienstag, den 1. März, tat Google dasselbe und stellte die Premise-App im Google Play Store wieder her. Infolgedessen gab Premise heute bekannt, dass es seinen Einsatzmarktplatz in der Ukraine wieder in Betrieb nehmen wird, um weiterhin humanitäre Hilfe für die Bürger des Landes zu leisten.Konkret wird Premise-Umfragen durchführen, um die Meinung der Ukrainer zu einigen kritischen Themen im Zusammenhang mit der humanitären Hilfe zu ermitteln. Zu diesen Themen gehören:- Ernährungssicherheit- Verdrängung- Wasser und sanitäre Einrichtungen- Verfügbarkeit von Wasser- Gemeinschaftsbedürfnisse- Wesentliche DiensteLesen Sie unseren Blog-Beitrag für einen umfassenderen Überblick über Premise und seine Aktivitäten.Informationen zu Premise Premise ist ein Unternehmen für Crowdsourced Insights. Unsere Technologie mobilisiert Gemeinschaften globaler Smartphone-Nutzer, um verwertbare Daten in Echtzeit, kosteneffizient und mit der nötigen Transparenz zu beschaffen. In mehr als 128 Ländern und 37 Sprachen finden wir Data for Every Decision™. Besuchen Sie www.premise.com, um mehr zu erfahren.ALange@tridentdmg.comPressekontakt:Lanny DavisALange@tridentdmg.com(202) 480-4309Original-Content von: Premise, übermittelt durch news aktuell