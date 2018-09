Premierministerin Theresa May gibt Stellungnahme zum Brexit ab

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat eine Stellungnahme zu den Brexit-Verhandlungen angekündigt.



Dies sei an diesem Freitag um 14.45 Uhr (MESZ) geplant, bestätigte Downing Street der Deutschen Presse-Agentur in London. Beim informellen EU-Gipfel, der am Donnerstag in Salzburg zu Ende ging, waren London und Brüssel beim geplanten EU-Ausstieg auf Konfrontationskurs geblieben./si/DP/stw