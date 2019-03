Premierministerin May warnt Parlament: Brexit kann verloren gehen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat das Parlament in London eindringlich dazu aufgerufen, für das nachgebesserte Brexit-Abkommen zu stimmen.



"Wenn dieser Deal nicht angenommen wird, kann es sein, dass der Brexit verloren geht", warnte die Regierungschefin am Dienstagnachmittag die Abgeordneten. "Ich bin sicher, dass wir die bestmöglichen Änderungen erreicht haben." Am Abend sollte das Unterhaus über das Vertragswerk abstimmen.

Der Regierungschefin droht allerdings eine Niederlage. Zahlreiche Parlamentarier ihrer Konservativen Partei, aber auch die nordirische DUP, auf deren Stimmen die Minderheitsregierung angewiesen ist, kritisierten das nachgebesserte Abkommen scharf. Der notwendige Fortschritt sei noch nicht erreicht worden, teilte die DUP mit.

May, die tags zuvor kurzfristig zu Last-Minute-Gesprächen nach Straßburg gereist war, konnte im UNterhaus vor Heiserkeit kaum sprechen./cmy/DP/edh