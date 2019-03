Premierministerin May reist zu Brexit-Gesprächen nach Straßburg

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May reist noch am Montagabend zu Gesprächen über das Brexit-Abkommen nach Straßburg.



Das bestätigte eine britische Regierungssprecherin am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. May will sich Berichten zufolge dort mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu Last-Minute-Verhandlungen über das Brexit-Abkommen treffen.

Bereits am Dienstag soll das Parlament in London über den Brexit-Deal zum zweiten Mal abstimmen. Beim ersten Versuch war May krachend gescheitert. Sollte das Vertragspaket erneut abgelehnt werden, will sie die Parlamentarier am Mittwoch über ein Ausscheiden ohne Deal abstimmen lassen. Wird auch das abgelehnt, sollen die Abgeordneten darüber entscheiden, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll.

Die Erfolgschancen für May gelten allerdings als gering. Mit Spannung wird daher auf das Ergebnis des Treffens in Straßburg gewartet. Die Regierung hat noch für Montagabend eine Stellungnahme im Parlament angekündigt./cmy/DP/jsl