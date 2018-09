London (ots/PRNewswire) -Die Bermudas sind die erste Jurisdiktion mit einer umfassendenGesetzgebung für ICOs und Digitale AssetsDer Premierminister und Finanzminister, der Abgeordnete DavidBurt, JP, MP, der sich derzeit in Paris befindet, sprach dort auf demBlockchain Policy Forum der OECD (Organisation for EconomicCo-operation and Development) zum Thema "Distributed Ledgers:Opportunities and Challenges".(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/687395/Government_of_Bermuda_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/739846/Government_of_Bermuda.jpg )Gastgeber der prestigeträchtigen Konferenz in Paris war derGeneraldirektor Angel Gurría unter dem Vorsitz der Chefredakteurindes Magazins The Economist, Anne McElvoy.Premierminister Burt hob [drei] schlüsselfertige Initiativenhervor, mit denen die Inselgruppe die fortschrittlichste Position inder umfassenden Gesetzgebung für ICOs und Digitale Assets einnimmt:- Im Mai wurde ein Gesetz über ICOs auf den Bermudas erlassen, daspotenzielle Investoren und Eigentümer verpflichtet, den von denAufsichtsbehörden weltweit hoch geschätzten "Bermuda-Standard" fürdas wirtschaftliche Eigentum und die Transparenz einzuhalten.- Der Digital Asset Business Act und die damit zusammenhängendenRechtsvorschriften, die vollständig von der Bermuda MonetaryAuthority verwaltet werden, sollen als globales Modell für BestPractices zur Regulierung von Digital Asset-Serviceanbieterfungieren.- Die Bermudas änderten ihre Bankgesetze, um das Gesetz über dasbeschränkte Bankwesen (Restricted Banking Act) zu schaffen, das esBanken erlaubt, Niederlassungen auf den Bermudas zu eröffnen, umDienstleistungsunternehmen zu betreuen, dieDigital-Asset-Dienstleistungen auf den Bermudas erbringen.In Anlehnung an seine Rede sagte Ministerpräsident David Burt nachdem Forum: "Wir sind bereits als Risikokapital der Welt bekannt, daMilliarden von Dollar an Rückversicherungsansprüchen von unserenrosafarbenen Sandstränden aus gelöst werden. Als weltweit führenderKatastrophenmarkt haben wir in den letzten zwanzig Jahren über 280Mrd. US-Dollar an Ansprüchen an Versicherungsnehmer und Zedenten derEuropäischen Union und der USA beigesteuert.Unter Bezugnahme auf "eine Zukunft, in der viele Banker weiterhinohne Bankverbindung auskommen", was auf einem umfassenden De-Riskingbasiert, forderte der Premierminister internationale Organisationenwie die OECD auf, "nicht nur die Arbeit zur Bekämpfung derFinanzkriminalität zu leisten, sondern auch dafür zu sorgen, dassInnovationen wie die Distributed-Ledger-Technologie diesen Kampfeffektiver machen können, ohne einen Kollateralschaden für Bürger,Unternehmen und Länder zu verursachen."Er fügte hinzu: "Die Bermudas sind weltweit führend, wenn es umdas regulatorische Umfeld von FinTech geht. Wir sind auf demrichtigen Weg, um ein E-ID-Programm einzuführen [Ende dieses Jahres].Wir wollen unsere Fähigkeit zur Agilität, unsere Erfahrung im Bereichder Qualitätsregulierung und deren Umsetzung sowie unserunternehmensfreundliches Umfeld nutzen, um der Welt weiterhin eineerstklassige Jurisdiktion für digitale Finanzanlagen zur Verfügung zustellen. Die Zukunft der Welt wird durch kontinuierlichetechnologische Innovationen bei digitalen Assets auf der Grundlageder bewährten Distributed-Ledger-Technologie angetrieben werden.""Die Bermudas setzen sich für den Aufbau einer Modellplattformein, die uns auf diese Zukunft vorbereitet. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit der OECD, damit die Bermudas als Beispiel dafürdienen können, wie andere Staaten ihren Bevölkerungen helfen können,die Mission der OECD, das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen derMenschen auf der ganzen Welt zu verbessern, zu erfüllen."Pressekontakt:Simon Brocklebank-Fowler, +44(0)7717393772,simonbf@firehousecomms.com.Original-Content von: Government of Bermuda, übermittelt durch news aktuell