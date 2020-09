Köln (ots) - Black Opium, der beliebte Damenduft von Yves Saint Laurent, wird die Sinne der TVNOW Premium-Nutzer verführen - hierfür setzt Ad Alliance durch "Fiction meets Reallife" eine neue Benchmark in puncto MarkenkommunikationUnabhängig, kreativ, leidenschaftlich und unkonventionell - das ist charakteristisch für die "Black Opium"-Liebhaberin und für die neue TVNOW-Serie "SUNNY - Wer bist Du wirklich?". Zwei, die sich gesucht und gefunden haben. Gemeinsam mit der Agentur iBeauty wurde für die Couture Brand aus dem L'Oréal Konzern ein besonderer Auftritt für "Black Opium" konzipiert. Im Rahmen der Kooperation werden gleich mehrere Premieren gefeiert: Erstmals ist ein Markenartikler Presenter innerhalb des Premium-Bereichs, erstmalig wird ein Product Placement für ein TVNOW Original umgesetzt und zum ersten Mal heißt es "Fiction meets Reallife".Letzteres macht den Clou des Product Placements aus, in dessen Fokus die Geschichte des Charakters Frieda steht. Sie ist Influencerin und besucht die Fotografie-Masterclass in München, wo sie Teil der Clique rund um Sunny wird. Und wie es von einer erfolgreichen Influencerin zu erwarten ist, hat sie das Smartphone immer griffbereit und freut sich im Laufe der Serie über eine Werbekooperation für "Black Opium" von Yves Saint Laurent. Die Influencer-Kampagne, die Frieda in der Serie produziert, kann nicht nur auf TVNOW bewundert werden, sondern schafft es auch ins Reallife, wo das Ergebnis auf dem Instagram-Kanal von Frieda zu sehen sein wird. Das Placement ist Bestandteil der von UFA Serial Drama produzierten Serie, die ab dem 1. Oktober täglich von montags bis donnerstags auf TVNOW Premium abrufbar sein wird. Den Auftakt macht die Young-Adult-Serie bei RTL, wo sie am 01. Oktober mit einer Doppelfolge direkt im Anschluss an GZSZ ausgestrahlt wird. Neben dem Product Placement und dem Sponsoring startet Yves Saint Laurent darüber hinaus mit TVNOW eine Gutschein-Aktion. Jede Nutzerin, die rund um den Formatstart auf parfumdreams.de shoppt, erhält mit Zustellung ihrer Bestellung eine Duftprobe von "Black Opium" sowie einen individuellen TVNOW-Gutschein. Insgesamt werden 180.000 dieser co-branded Paketbeileger verschickt."Das Bild der 'Black Opium'-Frau ist das einer unabhängigen, starken, kreativen Power-Frau, die ihre eigenen Entscheidungen trifft, die Selbstbewusstsein, Kreativität und Charisma ausstrahlt. Das Format 'SUNNY' passt hervorragend dazu, denn auch hier wird das Bild einer jungen, selbstbewussten Frau gezeichnet und zielt damit genau auf unsere Konsumentinnen ab", erklärt Jana Meißner, Brand Director von Yves Saint Laurent. "Das Konzept und die Idee der nativen Einbindung des Product Placements haben uns überzeugt. Yves Saint Laurent steht für Innovationen und zwar nicht nur in puncto Produkt, sondern auch in der Kommunikation. Wir sind sicher unsere Zielgruppe mit dieser besonderen Kooperation dort anzutreffen, wo sie sich bewegt und unseren Duft in einem optimal abgestimmten Setting platzieren zu können."Frank Vogel, CSMO der Ad Alliance: "TVNOW gehört mit zu den beliebtesten Streamingdiensten Deutschlands und mit dem neuen TVNOW Original 'SUNNY' wird dafür ein weiterer Grund geliefert. Die neue Eventserie vereint einen Genre-Mix, den es so bisher noch nicht in Deutschland gab - damit ist 'SUNNY' das ideale Umfeld, eine weitere Facette kreativer Markenkommunikation zu realisieren und zu präsentieren. Die Kampagne für Yves Saint Laurent und 'Black Opium' ist ein beispielhaftes Ergebnis co-kreativer Zusammenarbeit zwischen Streamingdienst, Vermarkter, Kunde und Agentur. Erstmals gehen wir als Ad Alliance den außergewöhnlichen Weg, Fiktion in die Realität zu übertragen mithilfe von Social Media - sozusagen personalisiertes Entertainment. Wir sind uns sicher, dass könnte eine weitere wichtige Benchmark in Sachen crossmedialer Markenkommunikation werden."Über die Serie:Bereits seit 2015 spielt Valentina Pahde die beliebte Rolle der Sunny bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - jetzt bekommt sie mit "SUNNY - Wer bist Du wirklich?" ihre eigene Serie, in der Sunnys Erlebnisse in der Fotografie-Masterclass in München erzählt werden. In 20 Folgen, die von UFA Serial Drama für TVNOW produziert wurden, muss sich Sunny nicht nur vor dem berühmt-berüchtigten Star-Fotografen Brian Fox (Felix Lampert, "Alles oder Nichts", "Soko Wismar") beweisen, sondern auch vor ihrer neuen Clique. Auf einer ausschweifenden Party kommt es schließlich zu einem tragischen Todesfall. Als Sunny am nächsten Morgen mit einem Filmriss aufwacht, dreht sich alles nur noch um die Frage: Was ist in jener Nacht geschehen? Weitere Hauptrollen übernehmen unter anderem auch Gerrit Klein und Wilson Gonzalez Ochsenknecht.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. 