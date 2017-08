"PremierenKino im Ersten": Das Erste zeigt die Verfilmung des Bestsellers "Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück" als Free-TV-Premiere

München (ots) - Die Suche nach dem Geheimnis des Glücklichseinsthematisiert der letzte Film des diesjährigen "PremierenKinos imErsten": Der unscheinbare, ein wenig exzentrische Londoner PsychiaterHector (Simon Pegg) führt ein perfektes Leben. Tagsüber sorgt er sichum seine Patienten; abends sorgt seine attraktive Freundin Clara(Rosamunde Pike) sich um ihn. Doch eine Frage treibt Hector auch nachFeierabend um: Das Glück, nach dem alle so fieberhaft streben - wasist das überhaupt, und wie finde ich es? Um das herauszufinden, lässter seinen Alltag hinter sich und bricht, wie von seinerhellseherischen Patientin Anjali (Veronica Ferres) vorausgesagt, zueiner Exkursion rund um den Erdball auf.Komödienprofi Peter Chelsom inszenierte diedeutsch-britisch-kanadische Verfilmung des gleichnamigenWeltbestsellers von François Lelord als herzerwärmendes Roadmovie mitinternationalem Staraufgebot: An der Seite von Simon Pegg spielenStellan Skarsgård, Barry Atsma, Jean Reno, Toni Collette undChristopher Plummer.Das Erste zeigt "Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück" alsFree-TV-Premiere am Dienstag, 5. September, um 22:45 Uhr. ONE zeigtden Film noch einmal am Montag, 11. September, um 20:15 Uhr.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zum "PremierenKinoim Ersten" finden Sie aufhttp://www.daserste.de/unterhaltung/film/premieren-kino/index.html.Audio-Dateien aus und zu den Filmen stehen beihttp://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de zurVerfügung. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit:https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.Pressekontakt:Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste, Tel.:089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deKerstin Fuchs, freie Mitarbeiterin ARD Degeto, Tel.: 0173/5357048,E-Mail: pressekontakt@degeto.deEva-Maria Heß, ana radica | Presse Organisation, Tel.: 089/2366120,E-Mail: evahess@ana-radica-presse.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell