Premiere der zweiten Staffel des Prime Originals Goliath: am 15. Juni exklusiv bei Prime Video (FOTO)

München (ots) -Golden Globe-Gewinner Billy Bob Thornton übernimmt wieder dieHauptrolle, Neuzugänge zum Cast der kommenden acht Episoden sindunter anderem Mark Duplass, Morris Chestnut und Ana De La Reguera.Golden Globe-Gewinner Billy Bob Thornton kehrt mit der zweitenStaffel des Prime Originals Goliath am 15. Juni exklusiv zu PrimeVideo zurück. Thornton übernimmt wieder die Rolle des Anwalts BillyMcBride. Nachdem er das Urteil im Born Tech-Fall für sich entscheidenkonnte, wird McBride widerwillig zurück vor Gericht gedrängt: Der16-jährige Sohn seines Freundes wird wegen eines Doppelmordesverhaftet. Zunächst erscheint alles wie ein klarer Mordfall. Doch alsBilly, Patty (Nina Arianda, Florence Foster Jenkins) und ihr Teamanfangen, zu ermitteln, stoßen Sie auf eine tödliche Verschwörung imUntergrund von Los Angeles, wo Drogen, Immobiliengeschäfte undPolitik eng miteinander verworren sind. Wieder einmal steht Billyeinem neuen Goliath gegenüber - einem Gegner, der so machtvoll istwie das Rennen um das Bürgermeisteramt und so groß wie die Skylineder Stadt selbst.Für seine Rolle in der ersten Staffel von Goliath wurde Thorntonmit dem Golden Globe 2017 als bester Schauspieler in einerDrama-Serie ausgezeichnet.Neben Billy Bob Thornton sind in der zweiten Staffel auch zusehen: Mark Duplass (Togetherness, Room 104) als Tom Wyatt, einerfolgreicher Bauunternehmer, der Los Angeles eine einzigartigeSkyline geben will; Morris Chestnut (The Best Man - Hochzeit mitHindernissen, Denk wie ein Mann) als stellvertretenderBezirksstaatsanwalt Hakeem Rashad, der einen langjährigen Groll gegenBilly hegt; und Ana De La Reguera (Narcos, Nacho Libre) als MarisolSilva, eine Stadträtin im Rennen darum, die ersteLatina-Bürgermeisterin von Los Angeles zu werden. Tania Raymonde(Lost) und Diana Hopper (Casual) kehren auch in den neuen Episodenals Brittany Gold und Denise McBride zu Goliath zurück. Als ExecutiveProducer der zweiten Staffel fungieren Lawrence Trilling (Parenthood)und Geyer Kosinski (Fargo). Das Prime Original stammt aus der Federvon David E. Kelley (Ally McBeal) und Jonathan Shapiro (Practice -Die Anwälte)."Wir freuen uns, unseren Prime-Mitgliedern eine neue Staffel vonGoliath mit Golden Globe-Gewinner Billy Bob Thornton in derHauptrolle präsentieren zu können", sagt Jennifer Salke, Head ofAmazon Studios. "Das neue Kapitel erzählt eine packende,vielschichtige Geschichte über die düstere Seite eines zerbrochenenpolitischen und juristischen Systems."Prime-Mitglieder können sich die Wartezeit bis zum Start der neuenEpisoden am 15. Juni mit Billys erstem Kampf gegen das juristischeSystem vertreiben - die erste Staffel von Goliath steht exklusiv beiPrime Video zum Abruf bereit.Die zweite Staffel des Prime Originals ist für Prime-Mitglieder inDeutschland und Österreich nach der Premiere exklusiv über die PrimeVideo-App auf Smart TV's, mobilen Geräten wie Tablets undSmartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Apple TV oder onlineunter Amazon.de/primevideo verfügbar. Sie können die Episoden darüberhinaus auch herunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ohnezusätzliche Kosten genießen.Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unterwww.amazon.de/av-factsheet und www.amazon.de/primevideo. Aktuelles zuAmazon Video finden Sie auf Facebook(https://www.facebook.com/PrimeVideoDE/?ref=br_rs), Twitter(https://twitter.com/PrimeVideoDE) und Instagram(https://www.instagram.com/primevideode/).